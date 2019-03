Wildcats: «On s’attend à une vraie guerre»

Les Wildcats de Moncton n’avaient pas le droit de perdre le match de mercredi soir face au Drakkar de Baie-Comeau. Ils ont encore moins le droit d’échapper celui de vendredi soir.

Avec une série égale 2-2 et les deux dernières rencontres de la série présentées au Centre Henry-Leonard, la bande à John Torchetti doit absolument l’emporter devant ses partisans vendredi soir.

D’autant plus que l’intensité et l’animosité continuent de grimper en flèche entre les deux belligérants.

Le match numéro quatre a donné lieu à plusieurs coups d’une légalité douteuse et plusieurs bousculades après les coups de sifflet.

La guerre semble donc bien amorcée entre deux belles machines de hockey.

«On veut juste apporter de l’enthousiasme et terminer nos mises en échec», raconte l’attaquant du Drakkar, Nathan Legaré.

«On doit aussi utiliser notre vitesse. On sait que les Wildcats vont sortir très fort et ça va être un super bon duel.»

Son coéquipier Gabriel Fortier parle aussi d’un affrontement de plus en plus physique.

«On savait que ça allait être une série difficile et c’est exactement ce qu’on a. C’est du vrai hockey de séries. C’est pour ça qu’on joue tous au hockey. Ce sont toutes des parties serrées et robustes. Je pense que dans toutes les parties de séries, il n’y a jamais une équipe qui aime l’autre.»

L’entraîneur-chef Martin Bernard affirme qu’il n’est pas surpris de voir les deux équipes sortir les épaules.

«Les gars savaient que ça allait être une guerre de tranchées. Ça n’a aucun rapport que les Wildcats aient terminé septièmes dans l’association. C’est une équipe qui travaille fort et qui a été première au classement pendant un bout de temps. On va se retrousser les manches et on va continuer à travailler.»

Dans le camp des Wildcats, on se dit prêt à braver la tempête.

«Je pense que les gars se parlent un peu sur la glace. C’est normal, ça fait partie des séries», avance l’attaquant Mika Cyr.

«Les deux équipes veulent gagner et les émotions sont pas mal élevées présentement. On s’attend à une vraie guerre vendredi. Je pense que la game de vendredi, c’est la plus grosse de l’année.»

Le patineur acadien reconnaît que le match de vendredi sera crucial pour son équipe.

«On n’a pas le choix de gagner, on ne veut pas retourner à Baie-Comeau en ayant besoin de gagner les deux parties là-bas.»

L’entraîneur-chef John Torchetti est confiant de voir ses joueurs offrir une bonne performance dans le cinquième match.

«Ils savent tous qu’ils peuvent encore mieux jouer. Nous avons suffisamment bien joué pour gagner mercredi, mais je pense qu’on peut et qu’on doit faire encore mieux.»

De son côté, le gardien Francis Leclerc reconnaît que les deux formations commencent à se détester royalement, mais il lance un appel au calme.

«On le voit sur la glace, on ne s’apprécie pas trop. Mais ça reste un jeu et on veut rester dans le respect des règles. Mais ce sont de bonnes parties très émotives.»

Le défenseur Jordan Spence, blessé au bas du corps, ne sera pas disponible vendredi soir.

L’attaquant Jakob Pelletier représente pour sa part un cas douteux.