Lutte professionnelle: un premier Standing 8 sera tenu dans les Maritimes

Pour la première fois de son histoire, les Maritimes présenteront un tournoi Standing 8 au Coverdale Red Centre de Riverview, le vendredi 5 avril. Une compétition organisée par la promotion UCW et qui réunira des lutteurs de six provinces canadiennes, dont l’Acadien Markus Burke, l’Ontarien Michael Elgin et le Québécois d’origine acadienne Marko Estrada.

Pour les non-initiés, un Standing 8 se veut un tournoi de huit lutteurs à simple élimination La compétition débute avec une première ronde de quatre combats, puis sera suivie par deux demi-finales. Les deux derniers lutteurs en lice s’affronteront en finale pour le titre de champion Standing 8.

Le grand favori du tournoi se veut Elgin, un ancien champion mondial de la Ring of Honor (ROH) et un ex-champion intercontinental de la NJPW face à l’un des meilleurs lutteurs de la planète, Kenny Omega.

«C’est vraiment lui le favori, mentionne Éric Doucet, alias Markus Burke. Il a eu du succès partout à travers le monde. Il est aussi très fort physiquement.»

Les amateurs de lutte auront aussi l’occasion de voir à l’oeuvre le très rapide Mike Bailey, un Québécois qui connaît beaucoup de succès actuellement en Angleterre et au Japon.

«C’est un lutteur extrêmement spectaculaire. Ce gars-là est tout simplement incroyable», mentionne Éric Doucet.

Ce dernier a toutefois tenu à préciser que de tous les participants, seul Marko Estrada est parvenu à remporter un tournoi Standing 8 dans le passé et deux fois plutôt qu’une. Et dans son cas, c’est arrivé chaque fois en sol québécois.

Les autres participants sont le Prince-Édouardien Chris Cooke, le Terre-Neuvien Dylan Davis, le Néo-Écossais Lil Blay et l’Ontarien Channing Ducker.

«Nous espérons une salle comble, confie Éric Doucet. Il reste encore de bons billets même si la vente va plutôt bien.»

La première ronde du tournoi opposera Estrada à Cooke, Elgin à Davis, Bailey à Blay, et Burke à Decker.

Trois autres matchs auront également lieu pendant la soirée. Dans un premier temps, Jasminw Hawkes fera face à Masha Slamovitch. De leur côté, le duo Sabotage défendra son championnat par équipe devant les Wonderboys. Enfin, le champion poids lourd Riddick Stone en viendra aux prises avec the Patriot.