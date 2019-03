Marko Estrada se confie au journal

En marge du gala Standing 8 qui sera présenté le vendredi 5 avril au Coverdale Red Centre de Riverview, l’Acadien de Le Goulet Marc Roussel a accepté de m’accorder une entrevue question-réponse en restant dans son personnage de Marko Estrada.

Vous aurez donc compris que cette entrevue ne doit pas être prise au sérieux.

Robert Lagacé: Bonjour Marko Estrada. Je sais que ton temps est précieux alors je vais y aller tout de suite avec mes questions. D’abord, quel est ton plan pour le Standing 8?

Marko Estrada: Tu me demandes vraiment ça? À moi? C’est évident que je vais gagner! C’est comme si tu me demandais s’il va faire soleil cet été. C’est clair qu’il va faire soleil. En passant, je suis comme le soleil. Sauf que moi je suis là à longueur d’année.

Robert Lagacé: C’est un brin prétentieux comme réponse, non?

Marko Estrada: Prétentieux? C’est un mot que je n’utilise pas. Je préfère dire honnête. Je suis quelqu’un d’honnête qui dit la vérité.

Robert Lagacé: Tu commences ton tournoi contre Chris Cooke, qui s’avère être le plus gros lutteur de la compétition à 6 pieds 4 pouces et 270 livres. Ça ne te dérange d’avoir à affronter un aussi gros bonhomme pour débuter, toi qui est quand même pas mal loin d’être un véritable poids lourd?

Marko Estrada: Ta question est stupide, très stupide.

Robert Lagacé: Ma question est stupide?

Marko Estrada: Extrêmement stupide! Mais je t’aime quand même. Pour tout te dire, Chris Cooke est peut-être gros, mais c’est un gros tas. Après deux minutes dans le ring contre moi, il va vomir tous les Jos Louis qu’il aura mangés pendant la dernière semaine. J’espère que les organisateurs ont pensé embaucher des gens pour nettoyer le ring une fois que j’en aurai terminé avec Cooke. Ce sera pas beau à voir.

Robert Lagacé: Et Mike Bailey? Ce n’est quand même pas un lutteur facile à battre.

Marko Estrada: Mike Bailey, c’est le karaté kid des pauvres. Il est tellement pathétique avec ses simagrées de taekwondo.

Robert Lagacé: Tu parles comme un gars qui croit vraiment être en mesure de gagner le tournoi.

Marko Estrada: Et comment donc! Dans tout le groupe, je suis le seul lutteur qui a gagné un Standing 8 deux fois. Sais-tu compter jusque là? Deux fois j’ai gagné! J’ai donc beaucoup d’expérience dans ce genre de tournoi. Moi, botter le cul à un, deux ou trois lutteurs dans la même soirée, c’est devenu une routine. Et c’est sans oublier mon extrême intelligence. Intellectuellement parlant, je suis tellement supérieur aux sept autres lutteurs du tournoi. Un gars comme Dylan Davis, par exemple, je suis convaincu qu’il ne sait même pas écrire son nom.

Robert Lagacé: Il y a quand même Michael Elgin dans ce tournoi. Il a été champion du monde à la ROH et aussi champion à la IWGP. Il a donc fait ses preuves partout dans le monde et on me dit que c’est lui le grand favori. Et toi tu en train de me dire que ce gars-là n’est pas de ton calibre? Que tu vas lui botter les fesses?

Marko Estrada: Michael Elgin va échouer comme tous les autres devant moi! Il lutte contre des bébés japonais depuis un bon bout. Ça m’impressionne pas une miette. À un moment donné, il faut être sérieux. La dernière fois qu’Elgin a affronté un lutteur de mon calibre, Guy Lafleur jouait encore au hockey. Ça fait donc très longtemps qu’il n’a pas affronté un véritable «champian du mande».

Robert Lagacé: Un champion du monde, tu veux dire.

Marko Estrada: J’ai dit «champian du mande»! Je sais très bien parler français! Essaye pas de m’en passer une vite mon sacrament!

Robert Lagacé: Qu’est-ce que tu réponds aux gens qui disent que tu n’es qu’un tricheur qui est incapable de gagner en respectant les règles?

Marko Estrada: Comment oses-tu me poser pareille question? Tu sauras que je n’ai jamais triché de ma vie! Jamais! Pourquoi je prendrais la peine de tricher quand je suis le meilleur? Ça, ce sont des jaloux qui disent ça. Des ratés qui n’ont pas la moitié de mon talent.

Robert Lagacé: En passant, c’est quoi cette idée de représenter le Québec? As-tu honte du Nouveau-Brunswick maintenant?

Marko Estrada: D’abord, je suis maintenant un résident officiel du Québec. Mais la vérité c’est que je ne veux pas être associé aux gens de Riverview. Je ne veux pas qu’ils disent que je viens du Nouveau-Brunswick comme eux. Ils ne méritent pas de faire de la publicité sur mon dos. Je suis un lutteur extrêmement talentueux et Riverview n’a absolument rien à voir avec mes accomplissements. De toute façon, qui connaît quelqu’un de Riverview, hein? Nomme-moi quelqu’un qui habite à Riverview? En tout cas, j’espère seulement qu’ils ont l’électricité parce que j’ai pas envie de lutter dans la noirceur.

Robert Lagacé: Et si jamais le hasard te fait affronter ton grand rival Markus Burke pendant le tournoi? Il va arriver quoi?

Marko Estrada: Mon grand rival? De quoi tu parles? Burke c’est juste une larve dans l’océan de talent que je suis. Et une larve qui ne sait pas nager je tiens à préciser. Burke, pour être honnête, c’est un lutteur de bas de carte et je ne comprends toujours pas pourquoi ils me le donnent toujours à affronter. Ce gars-là doit être masochiste pour toujours se mettre en ligne pour manger des volées. Malgré tout, j’espère quand même l’affronter pendant ce tournoi parce que ça me donnerait un match de repos. Chaque fois que je l’ai affronté, je l’ai battu avec tellement de facilité. Si mes calculs sont bons, ma prochaine victoire contre lui sera la 4567e fois que je le massacre.

Robert Lagacé: Et…

Marko Estrada: Ça suffit! Tu en as eu assez! Tu es déjà chanceux que j’ai accepté de te parler vieux pousseux de crayon!