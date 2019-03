Tigres: les négligés espèrent causer la surprise

À n’en point douter, les Tigres de Campbellton sont les négligés dans la série qui les opposera aux Western Capitals de Summerside à compter de samedi. Ces derniers ont non seulement remporté le championnat de la saison régulière, mais ont aussi affiché les meilleures offensives et défensives du circuit. C’est sans oublier que cinq de leurs joueurs ont terminé parmi les 20 premiers pointeurs. Puissants vous dites? Mettez-en!

Les hommes de l’entraîneur-chef Billy McGuigan, qui viennent de liquider les Aces de St. Stephen en quatre matchs consécutifs, ont de plus présenté une fiche de six gains contre un seul revers face aux Tigres pendant le calendrier régulier.

Sauf que cette fois-ci, les chiffres sont un brin trompeurs. D’abord parce que quatre des six revers des félins l’ont été par une marge d’un but, dont trois qui ont nécessité soit la prolongation ou encore la fusillade.

Puis, lors des deux autres défaites, les Tigres ont chaque fois grandement dominé les Western Capitals au chapitre des tirs au but, dont 59-21 lors d’un revers de 3 à 0 en décembre. Malheureusement, le gardien Dominik Tmej s’est surpassé à chaque reprise.

C’est pourquoi les Tigres, tombeurs du Blizzard d’Edmundston en cinq duels lors du premier tour éliminatoire, ne se sentent aucunement diminués face aux impressionnantes statistiques de leurs adversaires de l’Île-du-Prince-Édouard.

«Les chiffres ne reflètent aucunement l’allure de nos rencontres pendant la saison régulière, confie Francis Thibeault. Nous n’allons donc rien changer dans notre façon de jouer. Nous avons un plan et nous allons l’exécuter. Comme nous l’avons d’ailleurs fait contre Edmundston.»

«L’idée est de s’assurer de limiter les chances de marquer de leurs meilleurs joueurs. Si nous jouons comme nous l’avons fait contre le Blizzard, nous mettrons du même coup toutes les chances de notre bord c’est certain. Honnêtement, ça fait longtemps que je n’ai pas vu un groupe de gars vouloir autant gagner que nous», assure Thibeault.

«Ça ne fait aucun doute que nous pouvons causer la surprise, révèle pour sa part Pascal Valcourt. Il suffit de continuer à jouer comme les Tigres sont capables de le faire.»

«C’est vrai que si on regarde les chiffres, on voit bel et bien que les Western Capitals ont un meilleur dossier contre nous, mentionne Drew Toner. Par contre, ça n’explique pas réellement la façon dont les matchs ont été disputés. Nous avons vraiment joué de l’excellent hockey contre eux en saison.»

«C’est la raison pourquoi je ne crois pas que nous ayons à changer beaucoup de choses dans notre jeu. Nous savons qu’ils ont une grosse offensive. Il faudra donc prendre soin de notre zone. C’est justement ce que nous avons fait pendant toute la saison et ç’a été la même chose face au Blizzard dans la série précédente. Nous jouons avec discipline, effectuons un bon échec avant et nous sommes agressifs dans nos batailles à un contre un. Ç’a été la clé dans notre victoire contre Edmundston et nous devons juste continuer à jouer de la même façon contre Summerside», explique Drew Toner.

Le premier duel de cette série aura lieu samedi à 19h au Credit Union Place. Les deux équipes se retrouveront ensuite mardi au Centre civique de Campbellton, toujours à 19h. Parmi les joueurs à surveiller dans le camp des Western Capitals, il y a évidemment les Brodie MacArthur, Kallum Muirhead, TJ Shea, Can Roberts, Dylan Riley, Sullivan Sparks et Jacob Hickey à l’attaque, Conor MacEachern et Noah Massie en défensive, de même que Dominik Tmej devant le filet.

Du côté des Tigres, Jared Janke, Dawson Stairs, Drew Toner et Kyle Petten ont été les meilleurs éléments à l’attaque. Cependant, la principale force des félins se trouve à l’arrière avec les Pierre-Luc Lurette, Francis Thibeault et Brendan Bornstein. Le gardien Tristan Gray a aussi été fort solide face au Blizzard avec une moyenne de buts alloués de 1,33 et un taux d’efficacité de ,948.

À noter que l’autre demi-finale oppose les Lumberjacks de South Shore et les Mariners de Yarmouth.

Les Tigres attirent les foules

Les Tigres de Campbellton sont plus populaires que jamais dans les présentes séries éliminatoires. On en a pour preuve la moyenne de 1931 spectateurs enregistrée lors des trois matchs locaux dans la série face au Blizzard d’Edmundston, dont 2461 lors du dernier duel.

À ce sujet, les joueurs des Tigres ne cachent pas apprécier toute cette attention.

«L’ambiance est excellente et ça fait en sorte que les gars jouent avec beaucoup de confiance, affirme le défenseur Francis Thibeault. Dans le vestiaire, tu peux voir assez rapidement que nous sommes une famille tissée très serrée. Chaque gars veut le bien des autres. Nous pensons tous à l’équipe avant de penser à nous-mêmes. Je crois que c’est avec une telle attitude que tu remportes des championnats.»

«Et l’appui du public est aussi un autre élément important. C’est vrai que les spectateurs sont devenus comme un septième joueur. Nous sentons leur appui et ça nous donne des ailes pour continuer à aller encore plus loin. Dans la série contre le Blizzard, nos partisans ont été incroyables», confie le hockeyeur de Val-d’Amour.

«L’ambiance a été bonne pendant toute la saison dans le vestiaire, indique Maxim Charest. Même que je dirais que c’est l’une des meilleures saisons à ce chapitre que j’ai pu vivre. Et d’avoir éliminé le Blizzard en première ronde nous donne encore plus de confiance.»

«Cela dit, nous sommes conscients que les Western Capitals ont une très bonne équipe. Nous aurons donc besoin des encouragements de nos partisans», ajoute Charest.