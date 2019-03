Circuit régional de hockey: les Castors champions!

Les Castors de Saint-Quentin ont réussi ce qu’ils font le mieux en finale du Circuit régional de hockey du Nord-Ouest. En revenant une fois de plus de l’arrière pour vaincre le Thunder de Perth-Andover, vendredi, ils sont ainsi mis la main sur leur cinquième coupe Gérald-Martin de leur histoire.

Olivier Gendron a brisé l’égalité de 7 à 7 à 17:40 de la troisième période et a donné à la formation du Restigouche-Ouest un précieux gain de 9 à 7 sur le Thunder, à Perth-Andover.

Les Castors sont donc champions des séries éliminatoires du CRH en balayant leur adversaire en quatre rencontres.

Le défenseur Mathieu Labrie, des Castors, a été élu joueur par excellence des séries.

Le défenseur des Castors de Saint-Quentin, Mathieu Labrie, a été élu joueur par excellence des séries. Il reçoit le trophée du vice-président du CRH, Alain Martel. – Gracieuseté: Roger Grandmaison

Saint-Quentin met donc la main sur le trophée pour une troisième fois en quatre ans, après l’avoir laissé aux Panthères du Haut-Madawaska en 2018. Ils avaient aussi célébré en 2013 et en 2006.

Les Castors ont notamment défait les champions du calendrier régulier, les Panthères, en sept matchs en demi-finale. Ils avaient éliminé le Dynamo de Kedgwick en quarts-de-finale.

Quant au Thunder, c’est un deuxième échec de suite dans la confrontation ultime et un quatrième revers en cinq saisons en finale du circuit de hockey senior du Nord-Ouest.

Vendredi, Brandon Parsons avait donné les devants 7 à 6 au Thunder pour la troisième fois de la troisième période à la 14e minute, mais la puissante offensive des Castors n’allait pas le laisser filer comme ça sans répliquer.

Bryce Milson a fait mouche à 17:13 pour rendre le score égal avant que Gendron ne casse les reins du Thunder seulement 37 secondes plus tard. Ce même Gendron a ensuite confirmé le triomphe avec le filet d’assurance à 18:53.

Brandon Coulombe a connu un fort match pour les Castors, avec un tour du chapeau et deux aides. Son coéquipier Eddie Banville a récolté sept points avec un but et six passes, alors que Milson a terminé sa soirée de travail avec deux buts et deux aides.

Durant cette finale, les Castors ont explosé en troisième période et en prolongation avec un impressionnant total de 12 buts en quatre parties.

Le premier trio, composé de Banville (4-8), Coulombe (6-5) et Milson (4-7), a inscrit 34 points.