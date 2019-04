Maya Montiel ne vise rien de moins que l’équipe nationale

«Quand j’ai enfilé le maillot du Canada, j’avais les larmes aux yeux. Il y avait tellement d’émotions que je vivais en même temps en entendant l’hymne national. Je me disais que j’étais en train de vivre mon rêve. C’était vraiment incroyable.»

L’Acadienne Maya Montiel a vécu les plus beaux moments de sa jeune carrière au rugby, l’été dernier à Wolfville, en Nouvelle-Écosse.

Avec ses coéquipières de l’équipe nationale U-20, l’ancienne des Olympiennes de l’école l’Odyssée a affronté l’Angleterre et les États-Unis au Défi des trois nations.

Montiel tentera non seulement de répéter l’exploit cette année, mais elle regarde déjà du côté de l’équipe canadienne senior.

L’athlète âgée de 19 ans n’a pas hésité une seconde pour s’expatrier en Ontario afin de poursuivre son rêve.

«Depuis la 10e année, c’est quelque chose que j’ai toujours voulu. Quand j’ai gradué, j’ai dit: papa, maman, je m’en vais!», rigole-t-elle.

Sauf que ce rêve a un prix.

Pour se tailler un poste au sein de l’équipe nationale U-20 cet été, elle devra se rendre à un camp de sélection à Victoria, en Colombie-Britannique, du 28 avril au 4 mai.

Afin de défrayer les coûts de l’aventure, elle a mis sur pied une campagne sur le site GoFundMe avec comme objectif d’amasser la somme de 3000$.

«J’ai joué avec l’équipe nationale l’an passé et j’ai vécu tellement une belle expérience. J’espère pouvoir revivre ça cet été», souligne celle qui étudie en communications à l’Université d’Ottawa.

Pour Maya Montiel, représenter son pays se veut une fierté indescriptible.

«Ce n’est jamais quelque chose que j’aurais pu imaginer. J’avais tenté ma chance pour l’équipe U-18 il y a quelques années, mais je n’avais pas réussi. Ça m’a dit que j’avais beaucoup de travail à faire.»

Montiel s’est donc retroussé les manches depuis deux ans.

«J’ai beaucoup appris avec les Gee Gees (équipe de l’Université d’Ottawa) et avec mon club de rugby pendant l’été. Le niveau de jeu est plus élevé qu’au Nouveau-Brunswick ici et ça me permet de progresser plus rapidement», explique-t-elle.

«Depuis l’an passé, j’ai amélioré ma compréhension du jeu sur le terrain. Il faut toujours anticiper le prochain jeu et déterminer rapidement quelle sera la meilleure position sur le terrain pour réussir le prochain jeu.»

Ses progrès ne sont pas passés inaperçus puisque son nom apparaît sur la liste des 40 joueuses pressenties pour mériter un poste dans l’équipe nationale senior qui participera à la Coupe du Monde de 2021 en Nouvelle-Zélande.

«Il n’y a aucun mot que je pourrais trouver pour décrire comment je me sens. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu, mais que je ne pensais jamais atteindre à un si jeune âge», avance-t-elle, visiblement émue.

«Je sais que je dois continuer de travailler fort. Comme j’ai vécu le camp U-18, je sais à quoi m’attendre et je sais comment me préparer, mentalement et physiquement. Mais je sais qu’il va y avoir des défis et des obstacles quand je vais arriver là», précise Maya Montiel.

«Ce sont les meilleures joueuses au pays. Ils en choisissent seulement 25 pour l’équipe canadienne. Je vais devoir me battre pour ma position pendant tout le camp. Je veux vraiment me démarquer et être une leader.»