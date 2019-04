Bill MacMackin nommé entraîneur-chef des 28es Jeux d’été

Bill MacMackin et Julia Loparco - Gracieuseté

Bill MacMackin sera l’entraîneur-chef de l’équipe d’athlétisme du Nouveau-Brunswick pour les 28es Jeux d’été du Canada qui se tiendront du 6 au 21 août 2021 dans la région de Niagara, en Ontario.

McMackin, un nom bien connu dans la communauté athlétique néo-brunswickoise, est l’actuel président d’Athlétisme Canada et du club d’athlétisme de Saint-Jean.

C’est aussi à lui que l’on doit l’impressionnant projet de 26 millions $ comprenant la construction du Fieldhouse du Grand Saint-Jean et les Jeux de la Côte Est qui seront présentés dans la Ville portuaire du 21 au 23 juin prochain.

Il a également remporté le prix du bénévole de l’année en 2017.

Au fil des ans, MacMackin a dirigé plusieurs athlètes qui ont connu du succès sur la scène nationale.

«Bill apporte une passion incroyable pour notre sport et notre communauté, affirme la directrice générale d’Athlétisme Nouveau-Brunswick Stéphanie Doiron. Nous sommes très heureux de l’avoir avec nous.»

Rappelons que le Nouveau-Brunswick a remporté huit médailles en athlétisme en 2017. Veronica Coombes a remporté trois médailles d’or à elle seule, alors que Laura Dickinson a mérité deux podiums d’argent. Jacob LeBlanc, Christel Robichaud et Liam Turgeon avaient mis la main sur le bronze. C’est sans oublier trois 4es places et deux 5es positions.

Par ailleurs, Athlétisme NB a aussi confirmé la nomination de Julia Loparco à titre de chef d’équipe pour les Jeux de 2021.

L’actuelle directrice des programmes Intro, ainsi que Cours, Saute, Lance et Roule au sein d’Athlétisme NB, possède non seulement un excellent curriculum vitae, mais elle a déjà pris part aux Jeux à deux reprises comme athlète en patinage de vitesse sur longue piste, d’abord en 2011 avec Équipe NB, puis en 2015 avec la Nouvelle-Écosse.

Elle a récemment dirigé l’équipe provinciale jeunesse pour les Jeux de la Légion, de même que le groupe qui a pris part aux Championnats canadiens en salle. Elle a de plus animé des camps et des compétitions de para-athlétisme en Arizona, en Géorgie et à Ottawa.