Championnat midget AAA de l’Atlantique: les Flyers favoris

Cole Cormier et les Flyers de Moncton avaient quatre objectifs en tête cette saison: le championnat de la saison régulière, celui des séries, le titre de l’Atlantique et une médaille à la Coupe Telus. L’équipe de John DeCourcey a déjà rempli la moitié de son mandat et s’attaque à son troisième objectif en fin de semaine à Charlottetown.

C’est à titre de favoris que les Flyers se présentent au Championnat de l’Atlantique de hockey midget AAA à l’Île-du-Prince-Édouard.

Sauf que tout le monde réalise que parcours vers la Coupe Telus n’aura rien d’une partie de plaisir.

Moncton fera face au Wild de Kensington, aux Macs de Halifax, aux Western Kings de Terre-Neuve et au Pride de Charlottetown au cours des prochains jours.

«On a affronté la plupart de ces équipes cette saison et je pense que ce seront de très bonnes parties. Ça devrait être un bon défi pour nous», avance l’attaquant des Flyers.

«Si on travaille dur et qu’on fait ce qu’on a à faire, on va atteindre notre but. Je pense que c’est possible de gagner le tournoi. On l’a fait l’an passé. On est tous des amis dans l’équipe et on a tous un rôle à jouer sur la glace», affirme Cole Cormier.

Le numéro 20 affirme que les Flyers sont prêts pour cette compétition de haut niveau.

«Je ne pense pas qu’on a plus de pression que les autres équipes. Il ya un peu de nervosité, mais on a juste à jouer comme on l’a fait toute la saison et le succès va suivre.»

Malgré l’importance des prochaines parties, l’attaquant qui appartient à l’Océanic de Rimouski dans la LHJMQ affirme s’éclater chaque fois qu’il pose le patin sur la patinoire.

«Jouer au hockey, c’est toujours plaisant pour nous, peu importe l’enjeu. En fait, j’apprécie encore plus les parties importantes. J’adore jouer dans de gros matchs.»

Même si Moncton a déjà un œil sur la Coupe Telus (le championnat canadien de hockey midget AAA), les joueurs réalisent qu’ils doivent d’abord mettre la main sur le titre de l’Atlantique.

«On va y aller une étape à la fois. Pour le moment, on se concentre juste sur le Wild», mentionne le joueur acadien.

En 2018 à Sudbury, les Flyers avaient terminé la compétition avec une fiche de 1-3.

Cette saison, le tournoi national sera disputé à Thunder Bay, toujours en Ontario.

Les Flyers amorcent leur championnat de l’Atlantique jeudi à 13h, en croisant le fer avec le Wild de Kensington.