Ballon sur glace: les Lobster Fishermen visent un podium

Malheureux finalistes face au puissant Broom-Shak de Bécancour dans la division mixte l’an dernier à Owen Sound, les Lobster Fishermen des Maritimes tenteront de faire aussi bien cette année à Cornwall. Mais à écouter Jeff Plourde, ça risque d’être un brin difficile.

D’abord parce que le Broom-Shak est toujours là, lui qui aspire à un troisième sacre consécutif et à un cinquième en six ans.

Mais surtout en raison de l’absence de plusieurs athlètes de premier plan, dont Marie-Hélène Plourde et Tyron Breau. Tous deux s’étaient trouvés une place au sein de l’équipe d’étoiles du tournoi en 2018.

«C’est clair que si nous gagnons ce tournoi ce serait une grosse surprise parce que je ne crois pas que nous soyons dans les favoris», affirme Jeff Plourde.

Caroline Roy, Melissa Parker, Meagan Sanford, Renee Sanford, Justin Sanford, Blane Halverson et Alexandre D’Astous sont les autres éléments qui ne sont pas de retour cette année.

Cela dit, les absents n’ont pas été remplacés par des pieds de céleri.

Il y a d’abord la gardienne Melissa Murphy qui, en 2017, avait été sélectionnée dans la première équipe d’étoiles du tournoi. Et aussi l’arrière Rebecca Mosher après une absence de deux ans. Mosher avait fait partie de la première équipe d’étoiles du tournoi en 2015 et 2016.

Allison D’Astous, la jeune soeur de Katherine et Kristina D’Astous, déjà présentes l’an dernier, a aussi été ajoutée à la formation. Enfin, Michel-Paul Godin et Patrick Bujold sont deux autres nouveaux venus dans l’équipe.

Le vétéran Lucien Vautour est un peu plus optimiste que Plourde quant aux chances des Lobster Fishermen.

«Je dirais même que nos chances sont excellentes, dit-il. Par contre, tout se joue sur la glace. Nous avons démontré lors des deux dernières années que nous étions capables de rivaliser avec les gros clubs.»

Guillaume Caissie, lui, croit que le retour de Melissa Murphy aura un impact certain.

«Melissa est juste la meilleure gardienne et de loin, confie Caissie. Et puis nous avons également toute une entraîneure avec Brown. Elle a été choisie l’entraîneur par excellence au dernier Championnat mondial. Et un autre élément qui joue en notre faveur c’est que nous pourrons compter sur quatre trios. Ça va aider à nous garder en forme.»

Même s’il en sera à une première expérience au niveau national dans la division mixte, Patrick Bujold connaît fort bien le potentiel des Lobster Fishermen.

«Ça fait deux ans que l’équipe termine sur le podium (3e en 2017, 2e en 2018), alors je ne crois pas que j’appellerais ça une surprise si jamais nous gagnons. C’est sans oublier notre deuxième position au Championnat mondial en octobre», révèle-t-il.

«Tout ça pour dire que les autres équipes du tournoi savent ce dont nous sommes capables. Et nous allons tout faire pour revenir à la maison avec l’or», termine Bujold.

Les autres membres de l’équipe sont Philippe Robichaud, Stéphane Boudreau, Tim Wellwood, Hubert Blanchard, Amelia Linington, Marcelin Vautour, France Bourgeois, Marie-Philippe Dumont et Matthew Wainman.

Outre les Lobster Fishermen et le Brook-Shak, les autres formations en lice sont les Hillbillies de l’Ontario, les Valley Lakers de l’Ontario, La source du sport de Québec et l’Alberta.

Les Lobster Fishermen disputeront un premier match le mercredi 10 avril face aux Valley Lakers à compter de 12h15 (heure de l’Atlantique).