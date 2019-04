Le Titan ferait l’acquisition de deux vétérans du Drakkar

Le défenseur Yan Aucoin et l’attaquant Shawn Element passeraient, semble-t-il, au Titan d’Acadie-Bathurst pendant la semaine du repêchage, en juin. Si on ignore encore ce que le Drakkar de Baie-Comeau recevra en retour, la récupération des sélections de premier et de deuxième tours en 2021 cédées dans la transaction qui a envoyé Ethan Crossman dans la Côte-Nord québécoise serait l’une des options.

En Aucoin, le Titan mettrait la main sur un arrière gaucher qui en sera à sa dernière saison d’éligibilité dans la LHJMQ. Du haut de ses 6 pieds 2 pouces et 217 livres, Aucoin est réputé pour ses qualités défensives.

Il a connu sa meilleure campagne en 2018-2019 avec une récolte de quatre buts et 18 passes pour 22 points en 67 rencontres, tout en présentant un différentiel positif de +34. En carrière, la fiche du hockeyeur de L’Étang-du-Nord est de 11 buts et 53 mentions d’aides pour 64 points en 256 parties.

Le Drakkar avait fait d’Aucoin son choix de deuxième tour en 2015, le 31e au total.

Pour ce qui est d’Element, on parle ici d’un centre gaucher avec un bon potentiel offensif et qui apporte de plus beaucoup de leadership.

L’attaquant de 6 pieds et 189 livres, qui célébrera son 19e anniversaire de naissance le 23 avril, a complété la dernière saison avec 17 buts et 16 passes pour 33 points en 65 matchs, en plus d’afficher un différentiel de +20. Ce sont là des chiffres fort intéressants pour un joueur qui a joué la majeure partie de la saison au sein d’un troisième trio.

Le Drakkar avait sélectionné le patineur de Victoriaville à la première ronde lors de l’encan de 2016, le neuvième choix au total.

Notons qu’Aucoin et Element ont un temps été sous le radar de Hockey Canada puisqu’ils ont respectivement pris part au Mondial U17 de 2016 et 2017.

Si les rumeurs s’avèrent, l’entraîneur Mario Durocher, qui a bien connu les deux joueurs lors de son court passage à Baie-Comeau en 2017-2018, sera sûrement content de compter sur eux la saison prochaine.

Cela dit, Element ne serait pour l’instant pas très entiché à l’idée de se rapporter au Titan ou ailleurs. Dans une entrevue accordée à l’hebdomadaire La Nouvelle, le fougueux attaquant rapporte avoir posé des questions au directeur général du Drakkar Steve Ahern avant le début des séries éliminatoires.

«Ça fait trois ans que j’évolue avec le Drakkar. Mes amis sont ici. Je n’ai pas le goût de partir», a confié Element au journaliste Ghislain Chauvette.

Le D.G. du Titan Sylvain Couturier n’a pas voulu commenter.