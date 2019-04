Les Wildcats dans les cordages à Halifax

Les Wildcats ont été dépassés par les Mooseheads à Halifax, vendredi soir, malgré un vaillant effort du cerbère de Moncton Francis Leclerc, dans un revers de 5 à 3.

C’est le gardien des Wildcats qui a gardé la troupe de Moncton dans le match, car ils ont été complètement débordés côté des tirs au but, dominés 54 à 23 après 60 minutes de jeu.

C’est Raphaël Lavoie qui a d’abord mis les Têtes d’orignaux au tableau indicateur, avec 25 secondes à faire dans la première période. L’ailier natif de Chambly a reçu l’aide de Samuel Asselin et d’Antoine Morand dans son effort en avantage numérique, à cause d’une punition à Kyle Foreman pour avoir retenu.

Les Wildcats ont égalisé la marque en début de deuxième période (5:19), sur un effort de Alexander Khovanov, avec l’aide de Jakob Pelletier et de Christian Huntley.

Mais à peine une minute plus tard (6:34), les Mooseheads reprenaient leur avance, avec un but de Xavier Parent, son premier des séries, avec des passes de Patrick Kyte et Justin Barron.

Brady Pataky a répliqué pour les Wildcats avec deux minutes à faire dans le deuxième tiers – marquant son premier but des séries – avec l’aide des passes de Christian Huntley et Adam Capannelli.

Vingt secondes plus tard (18:20), les Mooseheads reprenaient à nouveau l’avance, sur un but de Samuel Asselin, assisté de Raphaël Lavoie et Antoine Morand.

Les Mooseheads ont su maintenir leur avance au cours de la troisième période, avant de l’étendre 4 à 2 grâce à un but de Jared McIsaac avec moins de cinq minutes à faire au match. Keith Getson et Arnaud Durandeau ont aidé MacIsaac à marquer son deuxième des séries.

Loin d’être décontenancés, les Wildcats ont rétréci l’écart moins d’une minute plus tard (15:43), grâce à un but de Adam Capannelli, avec l’aide de Jérémie Hébert.

Trop peu trop tard.

Les Mooseheads ont coupé court tout espoir des Chats sauvages en enfilant un 5e but dans un filet désert – le 9e des séries et le 2e du match pour Raphaël Lavoie – avec 5 secondes à faire au match.

Le deuxième match de la série débute à 19h à Halifax, samedi soir.

Les deux équipes se transporteront ensuite à Moncton pour le troisième match, mardi soir, 19h.