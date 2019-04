Le Magic étourdit le Riptide

Le Magic de Moncton pousse le Riptide de Saint-Jean au bord du gouffre, avec une victoire de 103 à 77, dimanche, lors du deuxième match de la série trois de cinq qui était présenté au Centre Avenir.

Le garde Trey Kell a dirigé l’attaque des gagnants avec une récolte de 24 points et cinq rebonds. Denzell Taylor a ajouté 12 points et huit rebonds.

«On a joué un bon match défensif et notre transition était excellente», a raconté Trey Kell sur la page Facebook du Magic, après la rencontre.

«Nous avons beaucoup mis l’accent sur le plan de match et ça nous rapporte présentement. Quand on joue comme on est capable de le faire, on peut faire des dommages», ajoute-t-il.

«Nous avons porté une attention particulière à leurs meilleurs joueurs. On essaie de leur rendre la vie le plus difficile possible. Nous avions un bon rythme au début du match et on pris le contrôle rapidement», mentionne également le numéro 11 du Magic (notre photo).

TJ Maston a été le meilleur du côté du Riptide avec 19 points.

La troupe de Joe Salerno pourrait atteindre le second tour des séries de la Ligue nationale de basketball du Canada mercredi soir, alors qu’elle rendra visite au Riptide au Harbour Station de Saint-Jean.