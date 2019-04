Mission accomplie pour les Rockets

«C’est mission accomplie!»

Ce commentaire de l’entraîneur-chef Robert Bourque en disait long sur le sentiment qui habitait les Rockets de Moncton, à la suite de leur conquête du championnat de l’Atlantique de hockey féminin bantam AAA, à Clarenville, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Un but d’Anika Cormier, à 6:53 de la période de prolongation, a procuré le titre aux Rockets avec une victoire de 1 à 0 face aux Subway Selects de Fundy Highlands (les représentantes de la Nouvelle-Écosse) en finale, dimanche.

Il s’agissait du troisième but gagnant de l’attaquante âgée de 15 ans en fin de semaine, dont un deuxième face aux Subway Selects.

Cormier a pris un tir de l’enclave, qui a surpris la gardienne Gaby Arsenault.

Il va sans dire que l’entraîneur-chef jubilait après cette victoire.

«On a connu un tournoi difficile, mais on a joué de bonnes parties», commente-t-il.

«Il n’y a rien eu de facile pour nous et l’équipe de la Nouvelle-Écosse nous a poussés à notre limite. Elles ont placé beaucoup de pression sur notre défensive et je dois donner beaucoup de crédit à mes filles, qui ont respecté le système que nous avons mis en place cette saison», ajoute Robert Bourque.

«Les filles n’étaient pas nerveuses, mais plutôt confiantes qu’on allait finalement réussir à marquer un but dimanche.»

La gardienne Audrey Lévesque a brillé devant le filet des Rockets avec 23 arrêts.

«Audrey a réussi des gros arrêts durant la partie pour nous», mentionne d’ailleurs l’entraîneur-chef.

«On a voulu aller au filet plus souvent et jouer dans leur zone en prolongation. C’est toute une fin de saison pour nous. Nous avions un excellent groupe de filles», affirme le pilote des Rockets.

«C’est la fin d’une étape pour 11 d’entre elles, qui vont évoluer dans la catégorie midget l’an prochain», ajoute Robert Bourque.

Anika Cormier flottait également sur un nuage, après son filet victorieux.

«On a connu de bons et de mauvais moments dans le tournoi», raconte l’élève de neuvième année à l’école Clément-Cormier, de Bouctouche.

«Avant la finale, on s’était dit qu’on n’était pas satisfaite seulement de s’être rendue à ce point-là, et qu’il fallait gagner le match. On pleurait de joie après la partie», confie la patineuse des Rockets.

«Sur le but gagnant, j’étais derrière le filet et je me suis rendue dans l’enclave. La rondelle est venue à moi sur un retour et j’ai lancé au-dessus de la gardienne pour marquer. J’étais vraiment excitée d’avoir réussi le but gagnant.»

Dans le championnat midget féminin AAA qui avait lieu à Bathurst, le Lightning du Nord mérite l’argent, après une défaite de 5 à 2 contre le Station Six de Halifax (Nouvelle-Écosse) en finale.

Du côté masculin, les Flyers de Dieppe ont terminé au quatrième rang du championnat bantam AAA qui avait lieu à St. Margarets, en Nouvelle-Écosse.

Au niveau midget masculin AAA, les Flyers de Moncton n’ont pu atteindre la ronde des médailles de la compétition qui a été présentée à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, à cause notamment de deux revers subis lors de la première journée de compétition.