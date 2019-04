Les Mooseheads montrent la porte aux Wildcats

Le beau voyage des Wildcats de Moncton est terminé.

Deux buts rapides des Mooseheads de Halifax en fin de troisième période ont offert à l’équipe d’Éric Veilleux une victoire de 4 à 2 sur la bande à John Torchetti, mercredi soir au Centre Avenir.

Halifax éliminait du même coup Moncton en quatre rencontres consécutives.

Maxime Trépanier, Jake Ryczek (1er), Antoine Morand (4e) et Joel Bishop (1er) ont réussi les buts des gagnants. Jakob Pelletier (2e) et Jeremy McKenna (5e) ont répliqué pour les locaux dans une cause perdante.

Comme ce fut le cas la veille, les deux gardiens ont connu un premier vingt spectaculaire. Alexis Gravel a réalisé l’arrêt de la période, en sortant sa grosse mitaine devant Jakob Pelletier, qui tirait à bout portant. Le portier des Mooseheads a été cependant complètement battu sur une frappe de Jakob Pelletier durant une supériorité numérique.

Sur la séquence, Jordan Spence lui a servi une passe sur un plateau d’argent pour un tir sur réception.

Alexander Khovanov, de retour d’une suspension d’une partie, a aussi récolté une mention d’aide sur la séquence.

À l’autre bout, Francis Leclerc stoppait Arnaud Durandaud, qui s’était retrouvé seul devant lui. L’homme masqué des Wildcats a d’ailleurs été parfait durant ce premier tiers, avec 7 arrêts. Ce qui a permis à son équipe de quitter la patinoire avec une priorité de 1 à 0.

Jeremy Mckenna a doublé la priorité des locaux à mi-chemin en deuxième période, à la faveur d’une autre supériorité d’un homme. Jordan Spence lui a servi une passe parfaite, ce qui a forcé Alexis Gravel à se déplacer rapidement. Le tir est passé tout juste sous sa main gantée.

Jake Ryczek a obtenu une chance en or de réduire l’écart quelques minutes plus tard, après une belle passe de Raphaël Lavoie dans l’enclave. Mais le portier des Wildcats a réussi un arrêt spectaculaire.

Sauf que Leclerc n’a absolument rien vu sur le tir de la pointe de Patrick Kyte. Un but réussi avec moins de cinq minutes à jouer dans le deuxième tiers. Il s’est toutefois repris en fin de période avec un autre arrêt de la mitaine qui a ravi les partisans de l’équipe.

Ben Higgins a été un peu moins impressionné, lui qui croyait fermement que son tir trouverait refuge dans la lucarne.

Quand la sirène a signifié la fin de la deuxième période, le tableau confirmait la priorité de 2 à 1 des locaux.

Keith Getson a créé l’égalité avec six minutes à faire au troisième engagement, un autre filet réussi avec un homme en plus.

Pire encore, Maxime Trépanier touchait la cible deux minutes plus tard pour plonger le Centre Avenir dans un profond silence.

Les Wildcats ont tout donné pour créer l’égalité en fin de match, mais Jorel Bishop a officiellement mis fin à leur saison en marquant dans un filet désert.