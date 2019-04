Volleyball féminin: deux Acadiennes se joignent aux Aigles

Emily Robichaud et Noémie Brideau - Gracieuseté

Deux autres Acadiennes vont se joindre à l’équipe de volleyball féminin des Aigles Bleues de l’Université de Moncton en 2019-2020.

Emily Robichaud et Noémie Brideau sont toutes deux des produits de la formation U-18 du Club Fuzion.

«Je joue avec les filles depuis longtemps», confirme Robichaud, une athlète âgée de 17 ans.

La Dieppoise est une attaquante du côté gauche.

«J’ai développé des amitiés avec plusieurs et j’adore pratiquer ou ma passion est la même que celles qui sont sur le terrain avec moi», ajoute l’élève de 12e année de l’école Mathieu-Martin.

«Je suis vraiment heureuse de pouvoir jouer avec toutes ces filles à mes côtés», ajoute-t-elle.

Le Bleu et Or vient de mettre la main sur une joueuse qui carbure à la pression et aux défis.

«Je dirais que ma plus grande force est ma capacité de gérer mon stress, ce qui me permet de bien performer. Je peux bloquer le bruit qui m’entoure pendant les parties et rester concentrée pour faire ce que j’ai besoin de faire sur le terrain», mentionne celle qui poursuivra ses études en biochimie.

Brideau, une autre attaquante, est un produit des Olympiennes de l’école l’Odyssée, de Moncton.

«Le sport et les études universitaires sont très exigeants, mais j’aime ça comme ça», avance l’athlète originaire de Moncton.

«Il suffit d’avoir une bonne gestion du temps. Sur le terrain, je veux juste aider les Aigles Bleues à gagner. Je sais que je dois aussi améliorer ma condition physique et mon temps de réaction pour devenir plus forte physiquement.»