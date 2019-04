Tiger Woods remporte le Tournoi des Maîtres

Le champion de 2018, Patrick Reed, aide le vainqueur du Tournoi des Maîtres, Tiger Woods, à enfiler le mythique veston vert, dimanche. - Associated Press: David J. Phillip

Héros déchu, golfeur sur le déclin, et de nouveau champion du Tournoi des Maîtres.

Tiger Woods est venu de l’arrière pour décrocher son cinquième veston vert en carrière, dimanche, comblant un déficit bien plus important que celui de deux coups devant une foule en liesse en bordure du parcours Augusta National.

Woods a patienté pendant près de 11 ans depuis la conquête de son dernier titre majeur, et 14 ans depuis qu’il a enfilé pour la dernière fois un veston vert par-dessus son légendaire polo rouge. L’attente en valait cependant la peine, puisqu’il a remporté le Tournoi des Maîtres par un coup, dimanche, après avoir remis une carte finale de 70 (moins-2).

La table était mise pour une scène très émotive.

Il a d’abord soulevé son fils de 10 ans Charlie, né un an après la conquête de son 14e titre majeur à l’Omnium des États-Unis en 2008. Il a ensuite enlacé sa mère, puis sa fille de 11 ans Sam, et tous ceux qui l’ont entouré alors qu’il traversait un divorce orageux, une arrestation embarrassante pour conduite avec les facultés affaiblies par des médicaments et une série d’interventions chirurgicales.

«WOOOOOOO!!!», a crié Woods, tandis qu’il se dirigeait vers le chalet, alors que les spectateurs scandaient «Tiger! Tiger! Tiger!» de façon aussi assourdissante que pendant l’ensemble du neuf de retour au Augusta National.

Woods a maintenant décroché 15 titres majeurs en carrière. Il n’est devancé à ce chapitre que par Jack Nicklaus, qui en totalise 18. De plus, il a enregistré sa 81e victoire en carrière sur le circuit de la PGA, et il ne lui en manque qu’une pour égaler le record qui appartient à Sam Snead.

«Toutes mes félicitations Tiger, a écrit Nicklaus sur Twitter. Je suis très content pour lui et notre sport. C’est tout simplement fantastique!!!»

Son pointage cumulatif de moins-13 lui a permis de devancer Dustin Johnson, Xander Schauffele et Brookes Koepka. Jason Day, Webb Simpson, Francesco Molinari et Tony Finau ont tous terminé à deux coups.

Corey Conners, de Listowel, en Ontario, a joué 76 en ronde finale et terminé en 46e position à égalité avec la normale au cumulatif.