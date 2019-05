Coupe Memorial: Denis Toner se croise les doigts

Un Acadien pourrait bien graver son nom sur la Coupe Memorial pour une deuxième saison de suite si les Mooseheads de Halifax devaient poursuivre sur leur présente lancée. Dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, on se croise les doigts.

En 2017-2018, l’attaquant Marc-André Lecouffe avait soulevé l’emblème du hockey junior au Canada avec le Titan d’Acadie-Bathurst.

Cette fois, le défenseur Denis Toner pourrait devenir un immortel de la Ligue canadienne de hockey.

Après deux rencontres, les Mooseheads présentent un dossier parfait de 2-0 lors de la compétition qui se déroule dans la capitale néo-écossaise. Ils sont déjà assurés de prendre part au moins à la demi-finale.

Denis Toner, des Mooseheads de Halifax. – Gracieuseté

Même s’il a été laissé de côté pour ces deux rencontres, le patineur originaire de Saint-André dit savourer chaque moment de l’expérience qu’il a la chance de vivre.

«Ça me rappelle l’époque quand je faisais des tournois dans le hockey mineur. On reste à l’hôtel avec tous nos coéquipiers et on se concentre uniquement sur le hockey. Je ne le vis pas sur la glace encore parce que je n’ai pas encore joué de partie, mais c’est quand même une expérience très spéciale», raconte le hockeyeur âgé de 19 ans.

Le parcours a toutefois été un peu chaotique pour les Mooseheads, qui ont eu besoin de sept rencontres pour venir à bout des Remparts de Québec au premier tour éliminatoire dans la LHJMQ.

«Les choses ont été un peu plus difficiles qu’on pensait en première ronde. On a peut-être un peu pris les Remparts à la légère. Je pense que ce fut une très bonne leçon pour nous de faire face à autant d’adversité en partant. Ça nous a bien préparés pour le reste des séries et pour la Coupe Memorial», affirme Toner.

Selon lui, le lien qui unit le groupe est très spécial.

«Les gars sont vraiment proches. Les trios changent souvent, mais tout le monde a toujours l’air confortable sur la glace. Beaucoup d’équipes essayent de garder leurs meilleurs joueurs ensemble pour ne pas briser la chimie, mais dans notre équipe, tout le monde peut jouer avec tout le monde. Ça prouve qu’on a un groupe vraiment spécial.»

Le résultat, on l’a vu au cours des deux premières rencontres de la compétition: des victoires face au Storm de Guelph (4 à 2) et aux Raiders de Prince Albert (4 à 1).

«On essaie de ne pas penser trop loin en avant. On sait comment gros ça peut être de gagner ce trophée-là. On a deux gars dans l’équipe qui l’ont vécu l’an passé avec le Titan (Samuel Asselin et Antoine Morand). Quand ils nous en parlent, on voit que ça les rend émotifs. Les deux nous ont dit que c’était le meilleur sentiment qu’ils n’avaient jamais eu dans le hockey et qu’ils aimeraient vraiment vivre ça une deuxième fois», souligne Denis Toner.

«C’est un des trophées les plus difficiles à gagner dans le sport et on n’essaie pas trop d’y penser pour le moment, même si on est en très bonne position présentement.»

Un bon coéquipier

Relégué à la galerie de presse depuis le début de la compétition, le joueur acadien demeure quand même positif.

«C’est sûr que n’importe quel joueur de hockey veut être sur la patinoire et pouvoir aider l’équipe à gagner. Mais on est tellement proches de notre but. Pour moi, c’est ça qui compte. J’essaie d’être un bon coéquipier et je m’implique beaucoup dans les entraînements et en dehors de la glace. Ce n’est pas parce qu’on n’est pas dans l’alignement qu’on ne fait pas partie de l’équipe. Je serai toujours prêt s’ils ont besoin de moi. Je sais que beaucoup de joueurs de hockey rêveraient d’être à ma place présentement.»

Et quand il regarde en avant, le talentueux défenseur pourrait conclure son stage junior dans le circuit Courteau, ou encore avec les Rapides de Grand-Sault dans la Ligue de hockey des Maritimes, en 2019-2020.

«J’ai eu une très bonne saison et je pense de plus en plus être de retour dans la ligue à l’âge de 20 ans. Je n’y pensais pas vraiment, mais après la saison que j’ai eue, j’aimerais terminer mon stage junior dans la LHJMQ. J’aime toujours avoir des gros défis et des objectifs élevés et je veux toujours jouer au plus haut niveau possible.»

Denis Toner a l’intention de donner l’exemple à la nouvelle génération d’ici la fin de sa carrière au niveau junior.

«Quand j’étais jeune, je regardais les gars dans le junior majeur et c’était tous mes idoles. J’ai toujours essayé d’être un bon exemple pour les plus jeunes depuis que je suis dans la LHJMQ. Ça me fait chaud au coeur de voir que des gars de mon coin de pays apprécient ce que je fais et ce que j’ai accompli», affirme-t-il.

«Je suis encore le même Denis Toner que j’ai toujours été et je serai toujours fier de venir du Madawaska.»