Une Aigle Bleue en Autriche!

Après l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, Katryne Villeneuve se lance à l’assaut de l’Europe!

L’ancienne des Aigles Bleues de l’Université de Moncton a paraphé une entente d’une saison avec les Highlanders de Neuberg en Autriche, une formation de la Ligue européenne de hockey féminin.

«Je suis pas mal excitée. J’avais eu des offres l’an passé, mais j’avais encore une année à faire dans le hockey universitaire. J’en ai eu d’autres cette saison, mais ce n’était pas vraiment ce que je cherchais», raconte l’ancienne numéro 96 du Bleu et Or.

La Franco-Ontarienne avoue qu’elle ne sait pas trop à quoi s’attendre sur le Vieux continent en termes de style et de calibre de jeu.

«Je pense que ça va être vraiment moins fort que le hockey universitaire. Le hockey là-bas est vraiment différent. Je ne voulais pas aller jouer dans une ligue trop forte. Je voulais surtout utiliser le hockey pour voyager partout en Europe», explique-t-elle.

Katryne Villeneuve signe son contrat d’une saison avec les Highlanders de Neuberg en Autriche. – Gracieuseté

«J’ai aussi regardé du côté de la Suède et de l’Allemagne, mais leurs ligues ne correspondaient pas vraiment à ce que je cherchais. Neuberg m’offrait vraiment un bon contrat et cette ville est située au milieu de l’Europe. Ce sera vraiment facile de voyager à partir de là. Et comme c’est proche des Alpes, c’est super beau.»

Deux autres Canadiennes s’alignaient avec les Highlanders la saison dernière, soit Sydney Smith (Sarnia) et Audrey-Anne Boutour (Rouyn-Noranda).

Les autres équipes du circuit sont les Eagles de Salsbourg (Autriche), le KMH de Budapest (Hongrie), les Sabres EHV de Vienne (Autriche), l’Olympia HC de Ljubljana (Croatie), Les Sélects U-25 de Budapest (Hongrie), les Eagles Ev de Bologne (Italie), les Lakers de Carinthie (Autriche) et le Aisulu de Almaty (Kazakhstan)

Villeneuve se dit heureuse de pouvoir réaliser un vieux rêve en passant au niveau professionnel.

«L’équipe va payer pour tout et j’aurai un salaire pour jouer. Je n’aurai pas besoin de visa puisque je serai là pour trois mois, je reviendrai au Canada dans le temps des Fêtes et de repartirai pour trois autres mois.»

Celle qui a remporté le championnat des pointeuses du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) en 2018-2019 (avec une fiche de 19-17=36 en 28 rencontres) est prête à se lancer dans une nouvelle aventure en Autriche.

«C’est sûr que la vie va être très différente de ce que j’ai connue à l’université. Ça fait cinq ans que j’ai un horaire pas mal chargé et je pense que ça va faire du bien d’avoir seulement à me concentrer sur le hockey», mentionne-t-elle.

«Je n’étais pas vraiment prête à aller sur le marché du travail tout de suite. Je veux éventuellement devenir policière en Ontario.»

L’athlète âgée de 22 ans ne sait pas encore combien de temps durera son périple européen.

«Je vais commencer par une saison et je vais voir si ça va bien. Une fois là-bas, ce sera plus facile de changer de ligue par la suite.»

Le grand départ est prévu pour septembre.