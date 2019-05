Geneviève Lalonde prête à recommencer

Un voyage aussi satisfaisant sur le plan sportif que celui qu’elle vient de compléter en Chine, Geneviève Lalonde est prête à en faire d’autres n’importe quand.

Trois jours après avoir battu son record canadien au 3000m steeple (9m29s82c, 7e position) au Stade de Shanghaï, dans le cadre d’une épreuve de la Ligue de diamant, l’Acadienne de Moncton est passée à trois centièmes de seconde d’égaler le record provincial du 1500m, mardi, au stade olympique de Nanjing.

Elle a complété la distance au 13e échelon en 4m09s93c, soit tout près du résultat obtenu par Sarah MacPherson (4m09s90c) en juin 2017 à Coquitlam, en Colombie-Britannique.

«Je suis très satisfaite de mon séjour, a révélé Lalonde à l’Acadie Nouvelle, quelques minutes avant de quitter la Chine en direction de la maison, à Guelph. J’ai vraiment atteint tous mes objectifs. En fait, j’ai surtout hâte de voir jusqu’où cette progression va me mener cette saison.»

«Aujourd’hui, j’ai pris part au 1500m le plus rapide de ma vie. C’était vraiment super. J’étais surtout intriguée de voir comment mes jambes allaient réagir après le steeple de samedi. Et voilà…», a lancé Lalonde sans vraiment compléter sa phrase, mais qui laisse clairement entendre son degré de satisfaction.

Pourtant, sa confiance était bien loin d’être au beau fixe à son arrivée en Chine. En fait, elle avait davantage l’air d’une fille épuisée mentalement qui était mûre pour un long repos.

De son propre aveu, elle était tellement anxieuse qu’elle tremblait de partout. C’était au point qu’il ne lui en aurait pas fallu beaucoup pour s’acheter un billet de retour. Déjà nerveuse à l’idée de mettre les pieds en Chine, elle avait le sentiment de se trouver les deux pieds bien calés dans un cauchemar éveillé. Elle a même pleuré en contactant sa mère via internet.

Sur sa page web, elle s’est d’ailleurs laissée aller à des confidences qui ne laissent aucun doute quant à son état d’esprit lors des premiers jours en Chine.

«J’ai toujours été une fille émotive. Mais dans les moments de stress ou d’anxiété, essentiellement lorsque je suis nerveuse, ces émotions vont à une vitesse accélérée», écrit-elle.

«Si je suis dans un endroit qui me plaît et entourée de gens que j’aime avant une course, je suis excitée, sociable et la vie est belle. Si je suis isolée, dans un environnement inconnu et pas à l’aise, je m’enterre dans une crevasse», a-t-elle ajouté.

Heureusement, les mots d’encouragement de sa mère, de son entraîneur et de son psychologue sportif l’ont rassuré. Sa colocataire, une Australienne joviale et enjouée, a également aidé à la remettre sur les rails. Bref, les choses ont commencé à mieux aller.

Le jour de la course, elle ne cache pas avoir été extrêmement nerveuse.

«Tout mon corps tremblait, dit-elle. J’ai pris une profonde respiration alors que tout était silencieux sur la piste.»

Puis on entend le bang du fusil, c’est le coup de départ. Le rythme est rapide. Tellement qu’elle en oublie combien loin elle doit courir avant la première barrière, qu’elle finira d’ailleurs par accrocher légèrement. Heureusement, les tours passent vite et courir devient de plus en plus facile. Les barrières se sautent avec aisance et elle prend de la vitesse.

«Je me sentais très bien. À un moment donné, il ne me restait que deux tours à faire, soit un peu plus de 800m. Je m’approchais d’un groupe de trois filles et je savais que je pouvais les rattraper. J’ai donc poussé plus vite et plus loin au-dessus de chaque barrière. Je glissais sur la piste», raconte-t-elle.

«Dans le dernier tour, j’ai même couru les 150 derniers mètres comme si c’était un sprint contre une Slovène (Marusa Mismas) et une Kényane (Fancy Cherono). La Slovène s’est dirigée vers la deuxième voie et je suis allée vers la troisième. Nous avons dépassé la Kényane et nous nous sommes penchées vers la ligne d’arrivée. La Slovène m’a finalement battu par quelques dixièmes de seconde. J’ai ensuite levé les yeux, vu mon temps, et secoué mon poing dans les airs. Pendant que tout le monde était concentré sur la gagnante, moi j’étais ravie de ma septième position», mentionne-t-elle.

Non seulement Geneviève Lalonde venait d’obtenir un record personnel, un record canadien et le standard olympique à sa première course de la saison, mais elle a surtout réalisé que cette course n’avait aucunement été un effort en solitaire. Bien au contraire. Pour réussir une telle course, il lui a fallu l’aide d’une grande équipe, composée de sa maman, de son entraîneur, de son psychologue sportif et d’une colocataire australienne.

Qui a dit que la course à pied était un sport solitaire?