Brad MacKenzie sera aux commandes des Rapides la saison prochaine

Les Rapides de Grand-Sault, de la Ligue de hockey des Maritimes (LHM), ont tôt fait de dénicher un successeur à Sandy McCarthy à la barre de la formation sportive.

L’organisation de l’équipe a jeté son dévolu sur Brad MacKenzie un jeune insulaire qui a passé les trois dernières saisons derrière le banc en tant qu’entraîneur adjoint des Islanders de Charlottetown, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

À 26 ans, le hockeyeur originaire de Charlottetown risque d’être le plus jeune entraîneur-chef à la barre d’une équipe durant la saison 2019-2020.

Malgré son jeune âge, Brad MacKenzie a tout de même réussi à se forger une expérience de plusieurs années en tant que hockeyeur et entraîneur, un métier qui le passionne depuis sa tendre adolescence.

Outre son passage dans la LHJMQ entre 2016 et 2019, le nouveau venu à Grand-Sault a également œuvré derrière le banc des Panthers de l’Î.-P.-É. du circuit universitaire de l’Atlantique et au sein de l’équipe féminine des Black Bears de l’Université du Maine.

Il a aussi fréquenté l’Institut Vierumäki en Finlande, un établissement qui se spéciale dans le développement des entraîneurs de haut niveau.

«Au niveau universitaire, les joueurs que je dirigeais étaient tous plus âgés que moi!», a raconté le nouvel entraîneur-chef des Rapides avec un sourire en coin.

En tant que joueur actif, il a donné ses derniers coups de patin en 2012 alors qu’il portait l’uniforme des Western Capitals de Summerside dans la LHM.

Danny Braun, le directeur général des Rapides, a affirmé que le choix de Brad MacKenzie à la barre de l’équipe était tout indiqué.

«Il possède une combinaison d’atouts, comme la passion du jeu, un grand savoir et une grande connaissance des joueurs de hockey qui évoluent en Atlantique.»

«Des gens de l’Atlantique, du Québec, de l’Ontario, de l’Ouest canadien, des États-Unis et de même de la France et de l’Australie ont démontré de l’intérêt pour le poste d’entraîneur des Rapides, mais Brad MacKenzie s’est avéré le meilleur candidat disponible», a ajouté M. Braun.

En conférence de presse à Grand-Sault devant plusieurs partisans et journalistes réunis au Centre E. et P. Sénéchal, le second entraîneur-chef de l’histoire des Rapides a indiqué apprécier le fait d’arriver au sein de l’équipe tout juste avant la tenue de la période des transactions de la LHM et du repêchage annuel de la ligue qui se tient bientôt à Edmundston.

«Ça peut paraître cliché, mais je veux que les joueurs s’exécutent rapidement sur la patinoire et de solides performances sur la glace et hors glace. Je vais travailler fort pour que l’équipe puisse en arriver à ça», a affirmé Brad MacKenzie

La direction des Rapides doit maintenant s’affairer à dénicher un ou deux entraîneurs adjoints avant que ne s’entame le camp estival de l’équipe en août prochain. –