«C’est une victoire qui fait du bien» – Pierre Ouellette

Pierre Ouellette avait conservé un goût amer de son dernier combat en septembre, à Kedgwick, alors qu’il s’était rapidement incliné par arrêt de l’arbitre devant un certain Mirza Hopovac. Le combattant de Grand-Sault, qui en était à son premier combat professionnel en muay thaï, avait particulièrement tiqué sur le titre dans l’Acadie Nouvelle: «Pierre Ouellette battu en 72 secondes».

Samedi, au Centre civique Mémorial de Campbellton, Ouellette effectuait cette fois-ci ses débuts professionnels en arts martiaux mixtes.

Le combat, qui devait à l’origine impliquer Hopovac dans ce qui aurait été une revanche, l’a finalement opposé au franco-ontarien Léo Gagnon, de Hamilton. Ouellette l’a emporté par arrêt de l’arbitre à 3m20s du premier engagement.

«C’est une victoire qui fait du bien, avoue Ouellette. Surtout que je n’avais pas aimé comment ça s’était passé en septembre. J’avais perdu en raison d’une erreur et je n’avais pas aimé le titre dans le journal. Moi, gagne ou perd, tu te dois de rester respectueux.»

Bien qu’il soit content que les organisateurs aient pu lui trouver un autre opposant à moins de deux semaines d’avis, Ouellette aurait bien voulu avoir sa revanche contre Hopovac.

«C’est moi qui avais demandé ce combat contre Hopovac et il avait accepté, mentionne Ouellette. Il s’est finalement désisté sans que nous sachions véritablement la raison. J’ai entendu entre les branches qu’il avait peur de se retrouver au sol contre moi.»

«Cela dit, Gagnon était quand même un bon combattant. C’est un gars qui a même gagné une médaille dans un tournoi national. Il avait déjà deux combats professionnels en MMA et tous deux remportés», soutient Ouellette.

L’Acadien âgé de 41 ans a bien entendu fait en sorte d’éviter de commettre une autre erreur comme celle de septembre devant Hopovac.

«Le gars devant moi avait de bonnes habiletés et je tenais donc à rester proche de lui. Quand j’ai finalement pu l’envoyer au tapis, je savais alors que mes chances de victoire étaient excellentes», raconte Ouellette qui, à court terme, prévoit prendre part à au moins un tournoi de jiu-jitsu brésilien, cet été.

Autres combats

Par ailleurs, Marlo Raymond, de Kedgwick, est devenu le champion amateur de l’Est canadien chez les poids lourds en muay thaï, en défaisant Gabriel Vienneau, de Pokemouche, par arrêt de l’arbitre à la 72e seconde d’action.

«Je suis content, a révélé Raymond. Ç’a vraiment bien été. J’ai travaillé fort pour ce combat et ç’a fonctionné.»

Sa bonne amie Sophie Perron, de Charlo, a été moins chanceuse en perdant par décision unanime devant Emily Harrison, de Saint-Jean. Cette dernière s’empare donc du titre amateur des 135 livres en muay thaï.

«Je suis déçue, confie Perron. C’est normal quand on subit une défaite. J’aimerais bien avoir un combat revanche contre elle. On va bien voir ce que Bruno (Lurette) a en vue pour moi.»

Dans le dernier combat de championnat de la soirée, cette fois en arts martiaux mixtes, Rémi Fortin, de Saint-Quentin, a conservé sa couronne chez les amateurs à 145 livres en triomphant par étranglement à 2m47s du deuxième assaut face à Jerico MacPhee, de Springhill, en Nouvelle-Écosse.

«J’étais content de me battre contre Jerico, parce que c’était un gros défi pour moi. J’aime que ce soit ainsi. Je ne veux pas de combats faciles. Honnêtement, c’est le combat que j’ai le plus apprécié jusqu’ici», indique Fortin.

En boxe professionnelle chez les mi-lourds, Denis Martin, de Rivière-Verte, a perdu par arrêt de l’arbitre à la 99e seconde devant Stephen Clement, d’Elsipogtog.

Toujours chez les professionnels, mais en muay thaï (155 lb), Steven Johnson, de Tide Head, l’a emporté par décision partagée face à Julien Lévesque, de Rimouski.

Enfin, chez les amateurs, notons les victoires de Jérémie Thériault, de Saint-Arthur, par arrêt de l’arbitre au premier engagement (muay thaï, 185 lb), de Aymen Hammami, de la Tunisie, par disqualification contre Martin Trempe, de Blainville (muay thaï, poids lourds), et d’Alyssa Lévesque, de Beresford, face à Jessica Coulombe, de Kedgwick (MMA, 135 lb).

Menaces et harcèlement

Bruno Lurette et sa conjointe Marie-Ève Maltais sont sortis épuisés de ce deuxième gala présenté en l’espace de huit mois. Et cette dernière soirée, sans l’ombre d’un doute, a laissé des traces chez ces deux piliers des Promotions Lumberjack.

«Je ne m’en cacherai pas, ce gala nous a laissé un goût amer, révèle Lurette. Au cours des dernières semaines, nous avons été harcelés par des combattants et par une conjointe d’un combattant, en plus d’avoir reçu des menaces d’un autre promoteur. Et ça, c’est sans oublier d’autres problèmes ici et là.»

«Ce n’est quand même pas ma faute s’il y a eu autant de désistements, que ce soit par les blessures ou d’autres raisons, dit-il. Les dernières semaines ont été de vraies montagnes russes. Nous avons travaillé fort pour présenter ce gala.»

«On nous a reproché d’avoir présenté un gala de neuf combats alors que nous en avions annoncé 13 ou 14. Pourtant, neuf combats, c’est quand même pas si mal. Miramichi en avait sept il y a deux semaines. J’ai déjà pris part à un gala qui n’avait que quatre matchs. Alors neuf combats, il me semble que c’est une belle soirée.», confie-t-il.

Bruno Lurette et Marie-Ève Maltais en ont tellement marre qu’ils ont décidé de fermer leur club de Kedgwick pour quelques mois, le temps de se refaire une santé.

«Nous allons prendre une pause parce que nous avons besoin de repos. Nous voulons aussi prendre du recul par rapport à tout ça», mentionne-t-il.

«Nous allons revenir éventuellement avec un autre gala, mais pas avant d’avoir trouvé des solutions. Par exemple, c’est pas mal trop compliqué en ce moment avec la Commission des sports de combat du Nouveau-Brunswick concernant les tests médicaux», révèle Lurette.

Dans un long message publié sur sa plateforme Facebook, Lurette laisse aussi entendre qu’il faudra être plus sélectif quant aux combattants qui seront invités à faire partie d’un prochain gala.