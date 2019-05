Hourihan se joint à Doucet, Keating et Jeffrey

Sacha Hourihan s’est présentée à Eustis, dans l’État du Maine, avec quelques objectifs en tête et ils ont tous été atteints.

La coureuse de Southfield, qui en était à son premier 42,2 km à vie, a remporté avec facilité le Marathon Sugarloaf en 2h50m34s.

Elle devient du même coup la quatrième Néo-Brunswickoise seulement à réaliser un marathon sous la barre des trois heures. Elle rejoint ainsi Shelley Doucet, Paula Keating et Cathy Jeffrey.

Hourihan voulait aussi obtenir son laissez-passer pour Boston en 2020 et c’est également dans la poche.

«Je suis excitée par mon chrono, révèle-t-elle. Tout s’est bien déroulé pendant la course et je me suis senti en contrôle tout le temps. En fait, je m’en suis tenu au plan de course de mon entraîneur Lee McCarron. Je suis restée concentrée jusqu’à la fin.»

«Dès la mi-course, je savais que j’allais atteindre mes objectifs. Ç’a été un sentiment incroyable de voir la ligne d’arrivée et mon temps d’arrivée», confie-t-elle.

«Le plan maintenant est de poursuivre mon entraînement pour Boston. J’ai hâte de voir ce que mon deuxième marathon à vie me réserve. Boston est un parcours plus difficile et la température est si imprévisible», ajoute-t-elle.

Du côté masculin, Ryan O’Shea, de New Maryland, a également réalisé un bon chrono (2h39m03s), bien que son plan A était d’approcher les 2h35m.

Mais s’il était satisfait dans l’ensemble de sa performance, il était beaucoup plus volubile quant à celle de Sacha Hourihan.

«Sacha a fait des merveilles dans cette course, dit-il. Son plan de match a été parfaitement exécuté.»

O’Shea a terminé au cinquième rang chez les hommes.