Quand la vie bascule à 26 ans

Depuis quelques mois, Kelsey McNeil devait se pincer pour s’assurer qu’elle ne rêvait pas. L’ancienne championne canadienne venait de s’établir en Suisse afin de poursuivre sa carrière d’entraîneuse en patinage artistique. Au beau milieu de ses Alpes d’adoption, la Néo-Brunswickoise se retrouvait fréquemment dans les montagnes pour de longues randonnées pédestres. Il y a six semaines, son rêve a tourné au cauchemar.

À l’âge de 26 ans, l’athlète originaire de Salisbury a devant elle la bagarre de sa vie: un cancer du sein.

«J’ai découvert une bosse dans mon sein droit un beau matin. J’ai été consulter un médecin sans jamais m’attendre à ce que ça soit une tumeur cancéreuse. Mais c’est exactement ce que c’était», raconte celle qui a pris sa retraite du patinage en 2014.

Le choc a été terrible.

«J’ai appelé ma mère et mon copain pour leur apprendre la nouvelle. Ma mère était dans un avion en direction de la Suisse cinq heures plus tard. Toute ma famille est aussi venue me voir et on a pu passer pas mal de temps ensemble», souligne celle qui a été championne canadienne prénovice en 2006 et junior en 2008.

«Nous étions tous en état de choc. Je me demandais comment ça pouvait être possible à mon âge. Ce fut un moment très émotif. J’ai essayé de rester forte. Apprendre la nouvelle à ma famille a été le plus difficile. Ils ont tous réagi comme moi. Ils ne pouvaient pas le croire. Il y a eu beaucoup de larmes.»

Ce fut alors une batterie de tests de toutes sortes pour déterminer la nature de la tumeur et la voie à suivre pour le traitement.

«À cause de mon âge, ils ont décidé d’y aller avec des traitements agressifs pour éliminer la maladie. J’aurai donc six mois de chimiothérapie, une opération et des traitements de radiothérapie ensuite», explique-t-elle.

Kelsey McNeil vient tout juste de terminer sa deuxième semaine de chimiothérapie.

«La première semaine a été très difficile. J’étais complètement épuisée. J’avais des nausées et des étourdissements. Et il y a quelques jours, j’ai perdu mes cheveux. J’ai essayé de ne pas trop y penser. Mon père a voulu me raser le crâne complètement et ce fut un moment très émotif pour lui et pour moi», confie la Néo-Brunswickoise.

«Le fait de me voir sans cheveux a rendu tout ça très réel soudainement. Mais j’ai tellement d’appui de mon entourage que je dois rester positive. Je suis très reconnaissante envers tout le monde et ça m’aide vraiment.»

Selon elle, son passé de compétitrice lui sera bénéfique dans cette nouvelle bataille.

«Je pense que le fait d’être une compétitrice m’aide beaucoup. Je suis déterminée et forte mentalement. Comme athlète, j’ai appris à prendre les choses une étape à la fois et ne pas regarder trop loin en avant.»

Kelsey McNeil.

Fort heureusement, le pronostic semble positif à long terme.

«La route vers la guérison sera longue. Mais les médecins pensent que je vais m’en remettre complètement une fois que tous les traitements seront complétés. Il y a toujours des chances de rechute, mais je suis confiante que ce sera éventuellement derrière moi.»

Kelsey McNeill n’est pas seule dans cette lutte pour sa vie.

Elle peut compter non seulement sur sa famille, mais aussi sur toute la communauté de son petit coin de pays.

Plusieurs, comme sa bonne amie Gabrielle Anne Cormier ou le restaurant A&W de Salisbury, ont mis sur pied des collectes de fonds pour lui venir en aide.

«Mes amis et les gens de la communauté de Salisbury ont tellement fait pour moi, que ce soit par les encouragements ou les collectes de fonds pour payer les traitements. Je suis vraiment reconnaissante.»

Kelsey McNeil souhaite de tout cœur retrouver une vie normale dans son petit paradis européen.

«Je m’ennuie beaucoup de la maison, mais vivre en Suisse, c’est incroyable. Comme les montagnes sont toutes proches, je peux aller faire des randonnées et profiter de la nature. C’est une vie de rêve.»

«Ça m’a complètement brisé le coeur»

Gabrielle Anne Cormier était sous le choc quand elle a appris la mauvaise nouvelle.

Une fois l’émotion passée, l’ancienne patineuse a décidé de passer à l’action pour venir en aide à sa bonne amie.

«Kelsey et moi sommes amies depuis plusieurs années puisque nous étions dans l’équipe de patinage du Nouveau-Brunswick en même temps», raconte l’athlète originaire de Dieppe.

«On s’est entraînés ensemble à Moncton, un peu partout dans la province et même à Barrie, en Ontario pendant quelques années. Nous avons aussi participé à plusieurs compétitions ensemble puisque nous étions dans le même niveau.»

L’Acadienne ne pouvait pas croire son ancienne complice soit frappée par un malheur semblable.

«Évidemment, j’ai été extrêmement surprise d’apprendre qu’une jeune fille en santé comme Kelsey soit atteinte d’une si terrible maladie. Ça m’a complètement brisé le coeur. Je ne savais pas trop quoi faire pour l’aider», confie celle qui a accroché ses patins il y a deux ans.

«J’ai écrit à Kelsey quand j’ai appris la mauvaise nouvelle et j’ai parlé un peu avec sa mère. Kelsey reste très positive dans tout ça et elle semble avoir un bon moral. Même pendant ses traitements, elle essaie de travailler quelques heures par semaine et de rester active», mentionne Cormier.

«Je pense que le patinage compétitif lui aura appris plusieurs bonnes leçons de vie qui pourront l’aider à surmonter les défis qu’elle affrontera dans ces temps difficiles.»

Mais pour l’étudiante à la maîtrise en physiothérapie à l’Université d’Ottawa, les encouragements n’étaient pas suffisants.

Elle a décidé d’agir.

«J’ai reçu une notification de Facebook qui me suggérait de faire une collecte de fonds pour une organisation sans but lucratif pour ma fête. J’avais aussi l’option de choisir une cause personnelle. J’ai donc immédiatement pensé à Kelsey», souligne-t-elle.

«Je savais que j’avais beaucoup de contacts dans le monde du patinage artistique un peu partout dans le monde, des gens qui se sentiraient interpellés et qui pourraient venir en aide à Kelsey», poursuit l’ancienne patineuse.

«J’ai donc commencé cette collecte lundi matin avec un but initial d’amasser 1000$. En moins de quatre heures, on avait déjà amassé plus de 3500$. J’ai donc augmenté mon objectif à 5000$, en souhaitant accumuler le plus d’argent possible pour aider Kelsey et sa famille, puisque ses assurances ne couvrent pas les coûts médicaux.»

En fin de journée mardi, plus d’une soixantaine de personnes avaient répondu à l’appel de Gabrielle Anne Cormier sur Facebook.