Raphaël Boutin rate l’or par la peau des fesses à Tokyo

Raphaël Boutin se rendait à Tokyo avec deux objectifs: remporter la médaille d’argent dans sa catégorie et soulever 145 kilos au développé couché. Il a réussi les deux. Enfin… presque.

Le jeune homme fort âgé de 18 ans de Caraquet a laissé sa carte de visite aux Mondiaux du développé couché, en fin de semaine, au Pays du soleil levant. C’est de très bon augure, à deux semaines des Mondiaux de dynamophilie, qui seront présentés en Suède.

Dans la division des moins de 66 kilos chez les moins de 19 ans, Boutin a impressionné avec un record canadien de 137,5 kilos, à seulement cinq kilos du champion et favori, Vladislav Morozov, du Kazakhstan.

Mais il s’en fallut de quelques centimètres pour que le jeune athlète de la Péninsule acadienne monte sur la plus haute marche du podium.

Boutin a réussi à lever 145 kilos, mais deux juges sur trois ont refusé son essai après des délibérations interminables, parce que… ses fesses ont décollé de quelques centimètres du banc.

Il a donc raté l’or par la peau des fesses, si l’on peut dire.

«J’ai été agréablement surpris que 145 kg monte aussi vite! On avait comme but de faire ce poids si tout allait parfaitement, alors je suis satisfait du résultat et je sais que ce n’est que partie remise», a-t-il commenté.

Sa performance a tant impressionné que durant le banquet présenté en soirée, il a remporté le trophée du troisième meilleur leveur toutes catégories confondues.

«La compétition a été au-delà de mes espérances, a commenté le médaillé d’argent dans un échange sur les médias sociaux. J’ai eu la chance de me battre pour la première position et de prendre possession de la deuxième place. Et en plus, j’ai eu droit à une belle surprise au banquet.»

Il s’agissait de la première compétition sur la scène internationale pour ce jeune homme de 5 pieds 5 pouces et de 145 livres, qui pratique la dynamophilie de compétition depuis seulement un an sous les ordres de son entraîneur Alex Groleau.

«Au niveau de mon état d’esprit, c’était assez stressant, a-t-il ajouté. La compétition était assez féroce et les juges étaient extrêmement sévères. Par contre, le fait d’arriver prêt et d’être bien entouré m’a vraiment donné une chance.»

«De plus, c’est un bon indicateur pour arriver encore plus prêt en Suède où l’on accorde beaucoup plus d’importance à la compétition. Bref, je sais que j’ai encore plus de force que prévu, alors nous sommes prêts pour une très belle compétition en vue», estime l’athlète acadien.

Son entraîneur croit que sa prestation à Tokyo n’est qu’un avant-goût prometteur à ce que réalisera son protégé à Helsingburg, en Suède.

«Raphaël est encore plus motivé pour les Mondiaux de dynamophilie, assure Alex Groleau. Il a travaillé très fort jusqu’à présent et ça paraît. Non seulement dans ses résultats, mais aussi sur son comportement mental. Il devrait être en mesure de réaliser des résultats très surprenants en Suède.»

Boutin sera classé au sixième échelon parmi les 15 participants inscrits en Suède dans la catégorie des moins de 66 kilos chez les 19 ans et moins. Morozov sera une fois de plus l’homme à battre dans cette épreuve qui combine le développé couché, la flexion de jambes et le soulever de terre.

Le jeune homme se débrouille très bien dans ces trois concours. Récemment, il a enlevé le championnat canadien dans sa division, avec des performances de 195 kg au soulever de terre, de 165 kg en flexion de jambes et de 137 kilos au développé couché pour un impressionnant total de 496 kilos, soit 1093 livres.