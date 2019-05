Baseball junior: la rivalité Fredericton-Moncton est intense

Joshua Tardif, des Mudcats de Moncton, attend le relais du lanceur pour tenter de retirer le joueur des Royals de Fredericton au premier but. - Collaboration spéciale: Normand A. Léger

Peu importe le sport, la rivalité entre les équipes de Fredericton et celles de Moncton est toujours très intense. C’est évidemment le cas au baseball junior. Depuis plusieurs années, les Royals et les Mudcats sont engagés dans une lutte à finir, une lutte qui semble trouver un nouveau souffle chaque année. Cette féroce rivalité risque de monter encore un peu plus, à la suite de la dégelée de 10 à 0 subie par les représentants de la capitale provinciale, jeudi soir en lever de rideau. Ça promet pour le match revanche de lundi soir au parc Kiwanis…

Les hommes de Mike Donahoe ont sorti les bâtons face aux artilleurs des Royals pour ce premier match de la saison 2019.

Un peu tout le monde a mis la main à la pâte dans ce match qui a été stoppé après cinq manches en raison de l’écart de 10 points entre les deux équipes.

Colin Robichaud, Josh Tardif, Declan Buckle et Luke Robinson ont notamment récolté deux coups sûrs chacun.

«Nous avons profité de quelques erreurs qu’ils ont commises tôt dans la rencontre. Nous avons également fait preuve de combativité dès le premier tir du match. Nous avons volé des buts et nous avons forcé le jeu. Nous avons obtenu des gros coups sûrs et tout s’est enchaîné. Je dirais que ce fut un bel effort collectif», raconte le gérant des locaux.

La victoire a toutefois coûté cher aux Mudcats, puisque leur as lanceur Dominic Tardif a dû quitter la rencontre en quatrième manche en raison d’une blessure à une épaule. On dit que le gaucher pourrait être à l’écart du jeu de trois à quatre semaines.

Une lourde perte pour un personnel de lanceurs qui manque déjà de profondeur.

«C’est certain que son absence va nous faire mal. Mais ça va donner la chance à des jeunes d’avoir plus de temps au monticule», avance Mike Donahoe.

Ian Connors a pris la relève de Tardif jeudi soir, alors que Matthieu Savoie a fermé les livres en cinquième manche.

Les deux équipes devaient s’affronter à Fredericton lundi soir, mais le match aura finalement lieu au parc Kiwanis puisque le terrain n’est pas encore prêt à Marysville.

Le pilote des Mudcats s’attend à une bien meilleure opposition de la part des Royals.

«Il y avait un peu de rouille dans leur jeu. On sait qu’ils ont une bonne équipe et qu’ils vont sortir fort lundi soir. Ils vont essayer de nous en donner pour notre argent. Il faudra être prêts dès le premier tir.»

Les Mudcats ne chaumeront pas cette semaine, puisqu’ils seront à Saint-Jean mercredi soir pour affronter les Alpines. Les deux formations vont se retrouver jeudi soir au parc Kiwanis.

Le gaucher Ian Connors sera au monticule lundi, alors que le droitier Éric Ouellette affrontera les Alpines mercredi.

Si la température veut bien collaborer, bien entendu.