Soccer U-16: un autre triomphe à Boston

Le 4 juin 2018, la victoire de l’équipe provinciale masculine U-16 au prestigieux tournoi de soccer Memorial Day Needham Invitationnal à Boston était historique. Dimanche, la victoire n’était plus historique, mais attendue.

L’équipe du Nouveau-Brunswick a livré la marchandise en défendant avec succès son titre acquis l’an dernier.

Le groupe dirigé par Kevin Goods et Khalid Idrissi a complètement dominé la compétition, un peu comme elle l’avait fait en 2018.

Le groupe qui a gagné cette année est celui qui a également remporté le championnat de l’Atlantique l’an dernier, alors que les joueurs étaient U-15.

Nos représentants ont terminé la portion préliminaire au premier rang de leur division (Bunker Hill) avec un dossier de 2-0-1.

Ils ont ensuite signé un triomphe de 2 à 0 face aux Bolts de Boston en finale pour mettre la main sur le titre.

Chez les filles, la troupe de Renée Gauvin et de Julie Gaudet s’est inclinée en finale, remportant la médaille d’argent.

Deux performances inspirantes, selon le directeur général de Soccer NB, Younes Bouida.

La formation néo-brunswickoise a terminé le premier tour au premier rang du classement avec une fiche parfaite de 3-0.

Nos représentantes ont toutefois baissé pavillon (en tirs de barrage) 3 à 2 contre les Lady Thundercats de Hyde Park en finale.

«Les filles ont aussi très bien performé puisqu’elles ont perdu la finale en tirs de barrage. L’équipe avait gagné toutes ses autres parties du tournoi. C’est quand même un très bel accomplissement», affirme-t-il.

«Pour nous, c’est juste une confirmation qui indique qu’on est sur la bonne voie et que le travail que nous avons fait au cours des dernières années commence à payer, que ce soit au niveau de la formation des entraîneurs ou des athlètes», ajoute celui qui est également directeur provincial du développement technique.

«Le fait de les voir gagner contre des équipes de New York, du Connecticut et du Massachusetts nous montre qu’on peut maintenant rivaliser avec les meilleurs dans plusieurs groupes d’âge.»

Ce tournoi est l’un des plus anciens aux États-Unis et regroupe des équipes de plus d’une centaine de clubs en provenance du Canada, des États-Unis et de l’Angleterre.

Les performances de nos équipes en disent long sur les progrès réalisés depuis quelques années dans la province, croit Younes Bouida.

«On continue de progresser, et chaque fois qu’on a de succès comme ça, ça nous permet d’aller à des endroits ou on aura vraiment des défis encore plus gros, dans le but d’atteindre le plus haut niveau possible. Notre objectif est vraiment de permettre aux athlètes de réaliser leurs rêves et d’avoir confiance dans leur potentiel.»

Le plus beau dans cette histoire, c’est que les athlètes du Nouveau-Brunswick n’en sont qu’à leur début de saison, ce qui n’est pas le cas de leurs adversaires en fin de semaine.

«Pour eux, c’était leur fin de saison, ce qui signifie qu’ils avaient vraiment un avantage marqué par rapport à nous. On a quand même plusieurs jeunes de l’Académie de haute performance, mais c’est le début de notre saison extérieure pour la plupart des athlètes», indique le directeur général de Soccer NB.