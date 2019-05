Une mère de trois enfants traversera le comté de Kent dans les prochains jours dans le cadre de son défi de 26 marathons en 26 jours pour la santé mentale.

Le 20 mai, Jessica Lange a pris les premiers pas d’un grand périple à travers l’est du Canada et une partie de la France.

Ce week-end, elle court le long de la longue route forestière entre Plaster Rock et Miramichi. La semaine prochaine, les conducteurs du comté de Kent pourront la voir courir sur le bord de la route entre Kouchibouguac et Shediac.

Âgée de 39 ans, celle qui était à peine capable de marcher 10 minutes sans arrêter, il y a trois ans, se retrouve au plein milieu d’une course de 1117 kilomètres sur deux continents. Elle traverse d’abord à pied les quelque 1000 kilomètres de Québec – où elle réside – à Halifax. Elle prendra ensuite l’avion afin de terminer le tout en courant environ 150 kilomètres de Paris à Chartres.

Mme Lange a deux objectifs dans son aventure, qu’elle nomme le Grand défi Tetrotop. Elle souhaite d’abord ramasser 50 000$ pour la Fondation CERVO, organisme de financement de recherches sur le cerveau. Elle espère aussi donner espoir aux personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale.

«En 2016, j’ai fait une dépression. Je me souviendrai toujours de la prescription inusitée et forte efficace du docteur, soit de marcher 30 minutes par jour. Au début, 10 minutes seulement a été un vrai supplice. Mais à force de persévérance et d’encouragement pour guérir, aujourd’hui, je ne marche plus: je cours.»

Plus de renseignements sur le défi de Mme Lange sont disponibles sur son site internet, au tetrotop.com.