Soccer Dieppe: de bons biscuits pour… 18 000$!

Taha Maarous et les jeunes de Soccer Dieppe. - Gracieuseté

Les joueurs et joueuses de Soccer Dieppe auront une bonne raison pour dévorer des biscuits Christie cet été. En fait, il serait plus juste de parler de 18 000 bonnes raisons!

Au cours d’une cérémonie surprise qui a eu lieu en fin de semaine, l’organisme a été choisi lauréat du programme «De bons biscuits pour une bonne cause» de Christie, un prix accompagné d’un chèque de 18 000$.

Commandité par Mondelez Canada, ce programme récompense des organisations de soccer et des individus d’un océan à l’autre dont la passion pour le sport et leur esprit communautaire inspirent leur milieu.

C’est avec un grand sourire que le président de Soccer Dieppe, Taha Maarous, a accepté ce prix et le chèque qui va avec.

«Dieppe est une communauté très dynamique», explique-t-il.

«Je m’y suis toujours senti chez moi. Au cours des dernières années, nous avons créé de nouveaux programmes accessibles à de plus en plus de jeunes, et en trois ans, le nombre de participants a doublé», poursuit le président.

«L’initiative dont je suis le plus fier, c’est notre programme de mentorat dans lequel d’anciens joueurs reviennent comme entraîneurs pour la prochaine génération», mentionne-t-il.

Soccer Dieppe est l’une des trois organisations de niveau juvénile au Canada à mériter ce prix, dont l’objectif est d’appuyer les programmes de développement et l’engagement à faire bouger les jeunes.

«Nous sommes fiers de reconnaître des organisations sportives, comme le club de soccer de Dieppe, qui ont une incidence positive au sein de leur collectivité», indique Teresa Spinelli, responsable des partenariats et des promotions destinées aux consommateurs chez Mondelez Canada.

«Le soccer est un sport rassembleur. Il donne aux jeunes la possibilité de tirer des leçons de vie, notamment sur la solidarité et le travail d’équipe, autant sur le terrain qu’à l’extérieur», ajoute-t-elle.

En 2019, plus de 50 organisations recevront une contribution financière de la part de l’entreprise qui chapeaute notamment les biscuits Christie.

Ce petit coup de pouce monétaire servira à alléger les frais d’inscriptions des jeunes, acheter de l’équipement et améliorer les conditions d’entraînement.

À titre de partenaire de Soccer Canada, Mondelez Canada appuie financièrement nos équipes nationales et le soccer communautaire depuis 2015.

Au cours des cinq dernières années, la société a remis plus de 500 000$ à des clubs de soccer juvénile à l’échelle nationale.