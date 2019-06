Athlétisme: dix records tombent aux Championnats interscolaires

La relève néo-brunswickoise a offert tout un spectacle à Rexton, samedi, où étaient présentés les Championnats d’athlétisme de l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick. Pas moins de dix records sont tombés, dont celui de Laura Dickinson au 1500 m junior, ainsi que celui du 100 m masculin senior qui se voulait la plus vieille marque individuelle de l’événement, établie il y a 45 ans.

Erin Vringer, de l’école Saint-Jean High, était évidemment très fière d’avoir battu le record de Dickinson que cette dernière avait établi en 2015. Vringer a d’ailleurs amélioré la marque par près de cinq secondes avec un temps de 4m38,36s contre elles 4m43,31s de la gazelle de Miramichi il y a quatre ans.

«Je suis très heureuse, révèle Vringer, qui a aussi remporté l’épreuve du 800m. Ce record représente beaucoup pour moi parce que j’ai une grande admiration pour tous les accomplissements de Laura. Elle est un modèle pour moi.»

Jordan Henri, pour sa part, ne cachait pas sa fierté d’avoir battu le record du 100 m senior qui était la propriété de Gavin Williams (10s90c), de Fredericton, depuis 1974. Le sprinteur de l’école MacNaughton a complété la distance en 10,61s. À noter qu’il avait aussi brisé la marque lors des préliminaires en 10,85s. Henri a également amélioré son propre record du 200 m en 22,38s.

«Je suis très excité, particulièrement pour la marque du 100 m. J’ai enfin réussi à courir sous la barre des 11 secondes. Je suis content et j’ai profité de chaque moment de cette journée qui était ma dernière compétition au niveau scolaire», confie Henri, qui se joindra à l’Université Guelph à l’automne.

Samuel Bourque, de Clément-Cormier, a lui aussi établi deux nouveaux records chez les seniors, soit au lancer du poids et au lancer du disque. Visiblement en forme, Bourque a réussi trois tirs supérieurs à l’ancienne marque du poids et deux lancers supérieurs à l’ex-record au disque. Bourque est donc le nouveau roi de ces deux disciplines avec des jets de 15,69 m (poids) et de 48,08 m (disque).

«Mon objectif était de terminer ma carrière scolaire d’une façon inoubliable, affirme Bourque qui a de toute évidence livré la marchandise. Je suis très fier de ma journée et je tiens à souligner le support et les bons conseils de mes entraîneurs Earl Church et Naomie Maltais.»

Bourque portera désormais les couleurs des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Le spécialiste des haies Craig Thorne, de Kennebecasis Valley, en est un autre qui s’est payé un doublé de records au niveau senior.

Thorne, qui se joindra lui aussi à l’Université Guelph, a brisé les marques du 110m haies (14,39s) et du 400 m haies (55,85s). Les deux records appartenaient à Clint Steeves, de Salisbury.

«Ç’a vraiment bien été pour les deux courses, mentionne Thorne. Il y a encore beaucoup d’amélioration à faire, mais règle générale j’ai atteint mes objectifs samedi. C’est une belle façon de terminer ma carrière sur la piste au niveau scolaire.»

Toujours en haies, Caroline Gagnon, de l’école L’Odyssée, est la nouvelle recordwoman senior du 110 m haies avec un temps de 15,90s, soit 20 centièmes de mieux que l’ancien record de 16,15s qui appartenait à Victoria LeBlanc. Notons que Gagnon a aussi remporté le 400 m haies et le saut en longueur.

«Je suis très fière de ma performance, indique celle qui se joindre elle aussi à l’U de M cet automne. J’ai même obtenu mes meilleurs résultats de la saison dans les trois épreuves. Le record du 110 m haies est vraiment une belle surprise pour moi parce que j’avais un peu de misère avec cette course dernièrement.»

Les sauteuses en hauteur d’âge junior Kiersten Hicks, de l’école Aux-Quatre-Vents, et Sara Grant, de l’école Tantramar High, ont réalisé un bel exploit en fracassant une marque vieille de 10 ans appartenant à l’actuelle directrice général d’Athlétisme Nouveau-Brunswick, Stéphanie Doiron. Hicks et Grant ont sauté 1,55m, soit un centimètre de mieux que Doiron en 2009.

«J’étais très anxieuse avant la compétition, mais j’ai repris confiance dès mes premiers sauts, soutient Hicks. Je savais dès le départ que Sara serait ma principale rivale et elle a aussi très bien sauté. En fait, je crois fermement que si Sara n’avait pas été là, je n’aurais peut-être pas eu la motivation pour sauter aussi haut. Je suis très fière de ma performance.»

Shelby MacIsaac, de l’école Riverview High, a pour sa part brisé la marque du 400 m junior avec un temps de 58,13s. L’ancien record était la propriété d’Amy-Lynn Grant depuis 2011. MacIsaac a aussi remporté le 100 m et le 200 m.

Les résultats en vrac

Parmi les autres belles performances du week-end, notons Brandon Haché, de W.-A.-Losier, qui a complété le 100 m junior en 11,65s, soit 10 centièmes de moins que la marque de 11,55 de Jeff Wade datant de 1999. Haché a aussi remporté le 200 m.

On ne peut également pas passer sous silence les 48,08s d’Émily Doucet, de Mgr-Marcel-François-Richard au 300 m haies junior. Doucet a complété l’épreuve en 47,08s, soit à moins d’une seconde du record de Caroline Gagnon (46,73s).

Les autres médaillés d’or ont pour nom: Owen Enstrom (400m junior), Cameron Harris (800m junior), François Richard (1500m junior, 3000m junior), Cole Augustine (100m haies junior, 300m haies junior), Riley MacIntosh (saut en hauteur junior, lancer du disque junior), Will Englehart (saut en longueur junior), Camden Douthwright (triple saut junior), Yanic Duplessis (lancer du poids junior, lancer du javelot junior), Nabil Riordon (lancer du poids olympiques spéciaux), Daniel Hawkins (lancer du javelot senior), Andrew Boudreau (saut en longueur senior, triple saut senior), Jerry Huras (saut en hauteur senior), Tristan Morneault (3000m senior), Mitchell Kean (400m senior, 800m senior, 1500m senior), Milaine Laforge (lancer du javelot junior), Josh Wood (50m olympiques spéciaux), Madeleine McLeod (3000m junior), Éloise Hachey (50m haies junior), Maddy Wilson (saut en longueur junior), Jenna Melanson (triple saut junior), Sara Grant (lancer du poids junior), Willow Francis (lancer du disque junior), Martine Haché (100m senior), MacKenzie Hall (200m senior, 400m senior, 800m senior), Danielle Keefe (1500m senior, 3000m senior), Amelia Reid (saut en hauteur senior), Jadyn Mah (triple saut senior), Jillian Beck (lancer du poids senior, lancer du javelot senior) et Annick Léger (lancer du disque senior), Clément-Cormier (4x100m relais féminin junior), Fredericton High (4x400m relais féminin junior féminin, 4x100m relais féminin senior, 4x400m relais féminin senior), Harrison Trimble High (4x100m relais masculin junior, 4×400 relais masculin junior), Bernice MacNaughton High (4x100m relais masculin senior) t Leo Hayes High (4x400m relais masculin senior).