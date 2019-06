Steven Dykeman prend les commandes de la LHM

Steve Dykeman et Dave Ritcey - Gracieuseté

La ligue de hockey des Maritimes (LHM) poursuit sa métamorphose amorcée sous le règne de Dave Ritcey il y a quelques années. Après le transfert des Commandos de Dieppe vers Edmundston, des Slammers de Woodstock en direction de Grand-Sault et du départ des Aces de St. Stephen à destination de Fredericton, le circuit annonce la venue de Steven Dykeman à titre de nouveau président.

Dave Ritcey agissait jusqu’à tout récemment à titre de président du conseil d’administration et de président intérimaire de la LHM.

Il avait joint la ligue comme vice-président en 2008, poste qu’il a occupé pendant sept ans.

Depuis 2015, il a occupé diverses fonctions au sein de la ligue, notamment comme président, président du conseil d’administration et deux fois à titre de président par intérim.

Originaire de Saint-Jean, Steven Dykeman a oeuvré chez Molson Coors Canada et Irving Equipment Ltd au cours des dernières années.

«La recherche d’un nouveau président a pris deux mois et demi et plusieurs personnes exceptionnelles ont soumis leur candidature», note Dave Ritcey.

«Steven Dykeman nous apporte les connaissances, l’expérience et le caractère innovateur que nous avons pu découvrir dans son cheminement de carrière dans le monde des affaires et des postes de direction qu’il a occupés», ajoute le président sortant.

«Le produit sur la glace et l’expérience globale des joueurs et des partisans continueront de s’améliorer sous sa gouverne et demeureront une priorité.»

Ce dernier dit quitte le circuit avec un petit pincement au coeur.

«J’ai beaucoup appris au fil des ans auprès des administrateurs et des dirigeants de la ligue et je tiens à les remercier pour leur confiance et leur appui alors que la ligue vivait des changements majeurs», mentionne Ritcey.

«Durant mes années d’implication, je pense avoir contribué à redorer l’image de marque de la LHM à un moment crucial de son développement et de son caractère unique. Nous avons jeté les bases d’un modèle durable pour toutes les équipes et la ligue pour les années à venir», ajoute-t-il.

L’ancien président dit quitter un circuit en très bonne santé, après quelques années troubles.

«La LHM est sur le point d’accomplir quelque chose de très grand, mais pour y parvenir, il sera important pour tous les partenaires de travailler en étroite collaboration. Ma motivation personnelle pour mon implication durant toutes ces années était ma passion pour le hockey et pour la ligue», confie Dave Ritcey.

«Je suis fier de ce que nous avons accompli au cours des 11 dernières années et j’ai hâte de voir le développement futur de la ligue.»

Le nouveau président a l’intention de poursuivre dans la même voie que son prédécesseur.

«La LHM est un circuit avec une longue histoire et un avenir prometteur. En conjuguant développement, innovation et progrès, nous aspirons à être reconnus comme la meilleure ligue de hockey junior A au Canada», avance-t-il.

Son premier événement à titre de président de la LHM sera l’assemblée générale annuelle de la ligue et la séance de repêchage, qui auront lieu à Edmundston les 14 et 15 juin prochains.