Un quadruplé de médailles pour Kyana Brideau

Kyana Brideau (au centre) pose fièrement avec sa médaille d’or en simple dans la division junior. À ses côtés, on retrouve la Britanno-Colombienne Jordan Singer (à gauche) et l’Ontarienne Ava Conway. - Gracieuseté

Kyana Brideau se souviendra longtemps de sa participation aux Championnats canadiens jeunesse de la Fédération canadienne des dix quilles, qui ont eu lieu en fin de semaine à Edmonton. La jeune Tracadille de 14 ans a quitté l’Alberta avec quatre médailles autour du cou, dont celle d’or en simple dans la division junior.

Il s’agit de tout un exploit pour l’adolescente qui n’avait remporté aucune médaille lors de ses deux premières aventures sur la scène nationale, à l’occasion des Championnats canadiens de Youth Bowl Canada (YBC).

Brideau avait pris le septième rang dans la division bantam en 2015 et le cinquième échelon, le mois dernier, dans la division junior.

De son propre aveu, la jeune quilleuse ne s’attendait aucunement à connaître autant de succès.

En finale, elle a défait la Britanno-Colombienne Jordan Singer avec un total de 237 points contre 203 pour son adversaire.

«J’ai eu des hauts et des bas, mais j’ai quand même réussi à garder mon calme. Quand tu restes calme, il y a de belles choses qui peuvent arriver», mentionne-t-elle.

L’or en simple est évidemment la médaille la plus satisfaisante.

«Je la voulais vraiment cette médaille et j’ai tout donné, dit-elle. Comme j’avais déjà gagné trois médailles jusque-là, je n’étais pas trop nerveuse. J’avais confiance.»

«J’en retire beaucoup de fierté», soutient Brideau, qui a encore une autre année d’éligibilité dans la division junior avant de faire le saut chez les seniors.

Outre sa médaille d’or, Kyana Brideau a également savouré l’argent en double mixte chez les juniors avec Luc St-Onge. Ils n’ont été devancés que par le duo du Québec.

Brideau a de plus mis la main sur une autre médaille d’argent pour la totalité de ses résultats pendant le week-end. C’est la Québécoise Mei-Yen Lachapelle qui a privé Brideau de l’or.

Enfin, l’Acadienne a récolté une médaille de bronze dans le tournoi regroupant les quatre divisions féminines. Les trois autres membres du quatuor sont Noémie Cyr (bantam), Marie-Kim Robichaud (intermédiaire) et Zoé Albert-Blanchard (senior). Dans ce tournoi, les Québécoises et les Manitobaines ont hérité respectivement de l’or et de l’argent.

À noter également la quatrième position de Maxime Mallais, dans la division intermédiaire, en simple.

Les autres membres de l’équipe néo-brunswickoise sont Loïc Chiasson et Jason Rousselle.

Si Zoé Albert-Blanchard et Loïc Chiasson représentent le salon Au 300 de Caraquet, tous les autres membres de l’équipe évoluent pour le salon La Quille d’Or de Tracadie. Rappelons que l’entraîneur-chef était Zoël Duguay.

«C’est incroyable et très émotif, indique l’accompagnatrice Mona Losier. Quatre des six membres de notre salon ont remporté une médaille et nous sommes très fiers.»

«Maxime est venu bien près d’en gagner une lui aussi et j’en ai même pleuré quand il a perdu son dernier match», ajoute Mona Losier en riant.