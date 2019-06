Titan: des transactions attendues avant le repêchage

Yan Aucoin et Shawn Element - Gracieuseté: Drakkar de Baie-Comeau

Rien n’est encore coulé dans le béton, mais le Titan d’Acadie-Bathurst devrait annoncer au moins trois transactions vendredi, dont une majeure qui amènerait le défenseur de 20 ans Yan Aucoin et l’attaquant de 19 ans Shawn Element via le Drakkar de Baie-Comeau.

Ces deux joueurs viendront conclure la transaction qui a envoyé Ethan Crossman à Baie-Comeau en décembre dernier. Il est plus que possible que des choix au repêchage soient impliqués.

Le directeur général Sylvain Couturier travaille également d’arrache-pied pour compléter un échange impliquant un autre arrière de 20 ans. Les rumeurs vont bon train à l’effet qu’il s’agirait de Jérémy Diotte, des Saguenéens de Chicoutimi.

Évidemment, Couturier refuse d’en parler, bien qu’il confirme vouloir acquérir un autre vétéran défenseur. C’est aussi ce que l’entraîneur-chef Mario Durocher a demandé son d.g. en fin de campagne.

Par ailleurs, le Titan devrait annoncer qu’il cède un choix de deuxième tour, le 30e au total, aux Cataractes de Shawinigan afin de conclure la transaction impliquant Samuel Asselin en janvier 2018.

Lorsque joint en milieu d’après-midi jeudi, Sylvain Couturier a mentionné que c’était pour l’instant le statu quo quant aux négociations avec les 17 autres formations de la ligue. En fait, le d.g. du Titan n’avait pas grand-chose à annoncer, si ce n’est que Mathieu Desgagnés sera présent samedi pour accueillir les nouveaux joueurs de l’organisation.

Cela dit, comme c’est souvent le cas lorsqu’on approche la veille du repêchage de samedi, les choses peuvent changer très rapidement.

Par exemple, il n’est pas dit que Couturier ne tentera pas de transiger un attaquant ou un défenseur pour des choix au repêchage. Le club regorge actuellement d’un brin trop de joueurs à ces deux positions. Lorsqu’on l’interroge à ce sujet, Couturier demeure muet comme une carpe.

Toutefois, il serait surprenant que le Titan transige pour un gardien. Plus tôt cette semaine, Couturier a d’ailleurs fait savoir dans nos pages qu’il était très à l’aise avec l’idée d’entamer la saison avec un duo composé de Tyriq Outen et Félix-Anthony Éthier.

«De toute façon, souligne-t-il, il n’y a rien qui presse. Il y a présentement plusieurs gardiens de 19 et 20 ans qui sont disponibles et peu d’équipes en veulent. À part les Wildcats (de Moncton) et nous, il y a peut-être une ou deux autres équipes.»

Parmi les portiers disponibles, on retrouve Olivier Rodrigue, des Voltigeurs de Drummondville que des rumeurs envoient à Moncton, Tristan Côté-Cazenave, des Tigres de Victoriaville, Dakota Lund-Cornish, et Tristan Bérubé, de l’Océanic de Rimouski.