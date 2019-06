Element et Aucoin acquis par le Titan

Yan Aucoin et Shawn Element - Gracieuseté: Drakkar de Baie-Comeau

Comme prévu, Sylvain Couturier a profité de l’ouverture de la première période de transactions de la saison 2019-2020 pour faire l’acquisition des vétérans Shawn Element et Yan Aucoin, du Drakkar de Baie-Comeau, ainsi que de Jérémy Diotte, des Saguenéens de Chicoutimi, vendredi.

Le Drakkar récupère, entre autres, leurs choix de 1re et 2e ronde en 2021.

Dans le cas de Diotte, Mathieu Samson a été cédé à la formation saguenéenne.

Le d.g. du Titan d’Acadie-Bathurst a aussi procédé à trois transactions impliquant uniquement des choix au repêchage avec les Wildcats de Moncton, les Cataractes de Shawinigan et l’Armada de Blainville-Boisbriand. Notons que les échanges avec les Cataractes et l’Armada viennent compléter les trocs qui ont permis d’acquérir Samuel Asselin et Alexis Sansfaçon (voir tableau).

En Element, un attaquant de 19 ans, le Titan et la main sur un joueur qui apportera à la fois un élément offensif et de robustesse.

«C’est un joueur avec beaucoup de caractère, soutient Couturier. Nous venons d’inclure dans notre alignement un très bon joueur qui a été le 9e choix au total en 2017. En plus de son offensive, il apporte une présence physique. C’est un bonhomme qui joue comme il faut sur les 200 pieds de la glace.»

Couturier ajoute avoir discuté avec Element et ce dernier n’a aucun problème à poursuivre sa carrière à Bathurst.

Le d.g. n’avait aussi que du bon à dire au sujet d’Aucoin et Diotte, deux arrières de 20 ans qui viendront stabiliser la jeune brigade défensive.

«Aucoin est un gros bonhomme qui présente très peu de lacunes dans son jeu défensif. Il a aussi une présence physique et apporte, comme c’est le cas avec Element, du leadership. Il va aider nos jeunes (Olivier) Turan, (Benjamin) Roode et (Cole) Larkin», souligne Couturier.

«Pour ce qui est de Diotte, c’est un défenseur qui – sans être spectaculaire – bouge très bien la rondelle. il affrontait les meilleurs trios adverses lors des deux dernières saisons. Il va nous aider. Diotte et Aucoin vont définitivement enlever de la pression sur les autres défenseurs du club», confie Couturier.

Il n’est pas impossible que Couturier procède à d’autres échanges en soirée.

«Nous avons un surplus de joueurs et je m’attends à ce que des équipes viennent cogner à notre porte», mentionne Couturier, qui s’attend à veiller tard comme c’est la coutume la veille du repêchage.

Mentionnons enfin que Couturier n’écarte pas la possibilité de repêcher quelques Néo-Brunswickois, samedi.

«C’est une bonne année pour les joueurs de la province et si l’occasion se présente nous allons en repêcher. Par contre, nous ne ferons pas de faveur. Les gars que nous allons sélectionner seront choisis parce que nous croyons sincèrement qu’ils auront une chance d’endosser notre chandail», révèle Couturier.

Les détails

1. Le Titan obtient Shawn Element, un choix de 2e ronde en 2019 (27e) et un choix de 3e ronde en 2019 (46e) et cède au Drakkar un choix des choix de 1re et 2e ronde en 2021.

2. Le Titan obtient un choix de 5e ronde en 2019 ( 85e), un choix de 4e ronde en 2020 et un choix de 10e ronde en 2021 et cède à l’Armada un choix de 3e ronde en 2019 (46e) et un choix de 8e ronde en 2021.

3. Le Titan obtient Jérémy Diotte et cède aux Saguenéens Mathieu Samson.

4. Le Titan obtient un choix de 5e ronde en 2019 (73e) et un choix de 3e ronde en 2020 et cède aux Cataractes un choix de 2e ronde en 2019 (30e).

5. Le Titan obtient un choix de 3e ronde en 2020 et cède aux Wildcats un choix de 3e ronde en 2020 (Halifax).

6. Le Titan obtient Yan Aucoin et cède au Drakkar un choix de 3e ronde en 2020 (Halifax).