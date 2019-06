Les Wildcats sont actifs à la veille du repêchage

Ceux et celles qui doutaient encore que Jeremy McKenna, Mika Cyr et Jonathan Aspirot allaient former le trio de 20 ans des Wildcats de Moncton en 2019-2020 ont maintenant leur réponse. Les Chats Sauvages ont échangé vendredi le Montréalais Adam Capannelli à l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Les Wildcats obtiennent en retour un choix de deuxième ronde en 2020.

Dans les faits, les Wildcats ne font que récupérer le choix qu’ils avaient dans un premier temps cédé à l’Armada, quand Charles-Antoine Giguère s’est amené à Moncton en décembre. Un troc qui n’avait d’ailleurs pas été très profitable aux Wildcats.

Plusieurs transactions importantes ont également été réalisées vendredi.

Les Huskies de Rouyn-Noranda, qui surfent encore sur les conquêtes de la coupe du Président et de la coupe Memorial, ont ainsi cédé Rafaël Harvey-Pinard aux Saguenéens de Chicoutimi, Félix Bibeau aux Remparts de Québec et William Cyr à l’Armada. Mario Pouliot obtient au tournant sept choix au repêchage.

L’ancien du Titan Ethan Crossman quitte Baie-Comeau pour s’en aller à Chicoutimi en retour de deux choix.

Les Voltigeurs de Drummondville, eux, cèdent Cédric Desruisseaux aux Islanders de Charlottetown pour un choix de 2e tour en 2021.

Parmi les autres joueurs qui ont changé d’adresse, notons Matthew Grouchy et Carson MacKinnon, qui s’en vont à Gatineau, Alex DeGagné qui appartient désormais à Victoriaville, Feliks Morozov, désormais un Drakkar, Iaroslav Likhachev, cédé à Québec, ainsi que Darien Kielb qui se joint aux Remparts.