Qui sera le nouveau joueur européen du Titan?

Le Titan d’Acadie-Bathurst continue de jongler avec plusieurs options en vue de l’encan européen qui aura lieu le 28 juin, moins d’une semaine après le repêchage de la Ligue nationale. La formation néo-brunswickoise va profiter de la troisième sélection au total.

Ce week-end, l’auteur de ces lignes a pu apprendre que parmi les joueurs ciblés par l’organisation on retrouverait l’ailier gauche slovaque Martin Chromiak, le défenseur letton Harijs Brants, et le centre russe Marat Khusnutdinov. Ces trois joueurs sont nés en 2002 et disputeront donc leur saison de 17 ans.

Évidemment, le directeur général Sylvain Couturier n’a pas voulu commenter les noms mentionnés et a même semblé un brin surpris par la question.

«Nous n’avons pas pris notre décision et nous ne savons même pas encore si ce sera un gardien, un défenseur ou un attaquant», soutient Couturier, qui n’a pas voulu en dire davantage sur le sujet.

Le d.g. du Titan s’est toutefois montré plus loquace concernant les deux choix américains du repêchage américain réalisé lundi matin. L’équipe a opté pour Timmy Delay, un ailier droit de 5 pi 11 po et 152 lb, et Nicholas Bevilacqua, un gardien de 5 pi 10 po et 141 lb. Les deux sélections sont nées en 2003.

Si les chances de voir Delay sont plutôt minces, puisqu’il s’est déjà compromis avec Boston College, c’est une tout autre histoire avec Bevilacqua.

«Dans le cas de Delay, nous attendons un retour d’appel de sa part. Il était l’un des meilleurs joueurs américains classés par le Centre de soutien au recrutement. S’il vient, ce sera un bonus», explique Couturier.

«Bevilacqua, lui, nous avons déjà parlé à son père et la famille est très excitée. C’est notre recruteur Paul Falanga qui nous a soumis son nom. Et puis, il faut dire que Mario Durocher a eu l’occasion de le diriger lors du dernier showcase, que la LHJMQ organise annuellement avec les meilleurs espoirs américains. Mario l’a d’ailleurs beaucoup aimé», révèle Couturier.

Le d.g. a également tenu à préciser que les chances de voir Logan Nickerson à Bathurst sont plus qu’excellentes.

«Je dirais même qu’elles sont de 90%, confie-t-il. Il est déjà assuré qu’il va se présenter au camp pour au moins 48 heures. Il reste à nous asseoir avec ses parents. Nous savons que Logan envisage de jouer junior. Et puis ça adonne qu’il est le cousin de Matt Nickerson qui a évolué dans notre ligue (Victoriaville, 2004-2005) il y a quelques années.»

Par ailleurs, le Titan a confirmé que sept joueurs ont été invités pour le camp d’entraînement.

On y retrouve, entre autres, l’attaquant et frère jumeau de Yannic Bastarache, Cédric, qui évoluait lui aussi avec les Flyers de Moncton. On aura donc un duo de frères au camp. Ils tenteront du même coup de devenir le 10e duo de frères à avoir porté les couleurs de l’équipe depuis le déménagement de la concession à Bathurst en 1998.

On y retrouve également un autre Néo-Brunswickois parmi les joueurs invités, soit l’attaquant Gavin Caissie, du Moose du Nord.

Les gardiens Grant Sanford, des Wildcats de Valley, et Jean-Tommy Auger, du Blizzard du Séminaire Saint-François, le défenseur Philippe Fortin, un solide gaillard de 19 ans des Lions du collège Champlain St. Lawrence qui a déjà porté les couleurs des Foreurs de Val-d’Or, l’attaquant ontarien Dakota Seaman, des Tikis de Brockville, et l’ailier droit Payton Schaly, un autre Ontarien, mais des Tigers d’Aurora celui-là, viennent compléter le groupe d’invités.

«Il est possible que nous ajoutions quelques autres joueurs invités d’ici le camp, mais ça ne devrait pas être plus de deux», ajoute Sylvain Couturier.

Duos de frères dans l’histoire du Titan:

Roberto (1998-1999) et Fabio Luongo (2003-2004)

Jonathan (1999-2000) et Shane Lomax (1999-2000)

Antoine (2000-2002) et Rémi Bergeron (2001-2003)

Jonathan (2001-2004) et Jérémie Tremblay (2003-2004)

Mathieu (2003-2007) et Gabriel Carle (2006-2007)

Rémi (2007-2010) et Joël Blanchard (2013-2014)

Danick (2008-2010) et Jérémie Malouin (2008-2011)

Christophe (2013-2017) et Félix Boivin (2014-2017)

Zachary (2016-2017) et Domenic Malatesta (2017-2019)