Les Tigres de Campbellton l’organisation de l’année

Michael O’Toole (président), Pat Béliveau (directeur des opérations hockey) et Bob Grégoire (trésorier), des Tigres de Campbellton, avec le président de la LHM, Steve Dykeman. - Gracieuseté

L’organisation par excellence de la saison 2018-2019 dans la Ligue de hockey des Maritimes est celle des Tigres de Campbellton.

Lors d’une cérémonie tenue dans le cadre de l’assemblée générale annuelle en fin de semaine à Edmundston, la formation du Restigouche a reçu le prix Roger-Meek, remis à l’administrateur de l’année dans le circuit Dykeman.

Finalistes de la coupe Canadian Tire, les Tigres ont terminé au deuxième rang de la section Nord en 2018-2019, avec un dossier de 31-13-2-4 pour 68 points.

Ce rendement leur a permis de terminer quatrièmes au classement général.

La progression de l’équipe a été spectaculaire, puisque les Tigres n’avaient pu faire mieux qu’un rendement de 14 victoires (31 points) en 2016-2017 et 24 (52 points) en 2017-2018.

«Je suis ravi pour la direction de l’équipe, à commencer par notre président Mike O’Toole et notre vice-président Jack Bujold», mentionne le directeur général et entraîneur-chef Greg Leland.

«Ils ont consacré d’innombrables heures de bénévolat et ont traversé des périodes difficiles. Mais ils ont travaillé sans relâche pour rendre notre organisation financièrement viable», ajoute-t-il.

«Mike et Jaco ont aussi été en mesure de consolider notre base de bénévoles, comme en témoignent les membres de notre équipe du Booster Club et du Toonie Draw. Ils ont aussi accentué la notoriété de l’organisation à travers une belle campagne sur les médias sociaux», poursuit Leland.

«Cette campagne a non seulement stabilisé notre organisation, mais a aussi permis d’attirer de nouveaux propriétaires en Pierre Girard et Mark Catroopa. Nous vivons réellement des années très excitantes dans la région du Restigouche.»

Le prix de l’esprit communautaire de la LHM a été remis à Cameron Allaby, le capitaine des Wildcats de Valley.

Le joueur âgé de 20 ans a décidé de retarder son entrée dans la Gendarmerie royale du Canada pour disputer une dernière saison dans le circuit junior.

Chaque mercredi, Allaby s’occupait d’une équipe pee-wee C à Berwick, en plus de prendre part à différentes activités organisées par une résidence pour personnes âgées de Grand View et un programme parascolaire à l’école de Berwick.

«Cam a toujours un sourire», note l’entraîneur adjoint des Wildcats, Brian Birkhoff.

«Il est un compétiteur né et il donne toujours le maximum de lui-même dans toutes les facettes de sa vie. Nous avons été chanceux de l’avoir avec nous. Il va beaucoup manquer à l’équipe et à toute la communauté», ajoute-t-il.

Enfin, le prix des bâtisseurs a été octroyé à l’ancien président Dave Ritcey, qui a été membre du conseil de direction de la ligue pendant 11 ans.