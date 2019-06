Repêchage de la LHM: Riley Bezeau premier de classe

Les Tigres de Campbellton ont fait de Riley Bezeau le tout premier choix du repêchage de la Ligue de hockey des Maritimes (LHM), samedi. L’ailier droit américain, âgé de 17 ans, évoluait la saison dernière avec les Vito’s de Saint-Jean (midget majeur).

Le hockeyeur aura connu une belle saison 2018-2019 des Vito’s, inscrivant 16 buts et récoltant 21 passes en 35 rencontres.

Quelques instants plus tard, les Rapides de Grand-Sault ont jeté leur dévolu sur Jack Campbell, un attaquant âgé de 15 ans originaire de Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard.

La saison dernière avec le Wild de Kensington (midget majeur), l’attaquant a inscrit 10 buts et 19 passes en 27 rencontres.

«C’est un joueur que j’ai dirigé derrière le banc alors qu’il n’avait que 8 ans et que je connais fort bien. Il représente une belle prise pour notre équipe», a raconté Brad MacKenzie, l’entraîneur-chef des Rapides.

La première ronde s’est poursuivie avec la sélection du défenseur Matthew Lint par les Timberwolves de Miramichi et de l’attaquant Neil MacLean par la nouvelle formation des Red Wings de Fredericton.

Le Blizzard s’anime

Le Blizzard d’Edmundston a décidé de pimenter les assises annuelles de la LHM en procédant à une importante transaction avec les Weeks Crushers de Pictou County.

La formation du Madawaska a cédé les attaquants de Dieppe Maxime Grandmaison et Samuel Leblanc, de même que son choix de première ronde de sélection en 2019 et de 6e ronde en 2020.

En retour, le Blizzard a obtenu les services des ailiers Isaac Chapman et Chad Wilson, en plus des choix de première ronde des Weeks Crushers aux repêchages de 2019 et 2020.

La transaction a permis au Blizzard de mettre immédiatement la main sur l’attaquant néo-écossais Mitchell McLeod.

«Nous avions identifié plusieurs joueurs auxquels nous tenions et avons réussi à mettre la main sur la plupart d’entre eux. Je crois qu’il y a un bon mélange de talent offensif et défensif dans la douzaine de joueurs repêchés», a affirmé Emery Olauson, l’entraîneur du Blizzard d’Edmundston.

Quelques instants plus tard, les Rapides de Grand-Sault ont annoncé la sélection de Dominic LeBlanc au 8e rang.

Le joueur d’avant, originaire de Dieppe, s’alignait la saison dernière avec les Flyers de Moncton dans les rangs midget majeur.

Fort actif en première ronde, les Tigres de Campbellton ont sélectionné l’attaquant Alex Cormier, un autre joueur issu des Flyers de Moncton.

Environ 200 spectateurs ont pris place tôt samedi dans les gradins du Centre Jean-Daigle afin d’assister à la séance annuelle de repêchage.

«Les gens de Grand-Sault et d’Edmundston se sont approprié la Ligue de hockey des Maritimes! Habituellement, il n’y a qu’une poignée de spectateurs qui assiste à un tel événement», a illustré André Lebel, le président du Blizzard d’Edmundston.