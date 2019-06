LNH: les Devils sélectionnent l’Américain Jack Hughes au premier rang

Les Devils du New Jersey ont sélectionné l’attaquant américain Jack Hughes avec le premier choix du repêchage de la LNH, vendredi soir.

Hughes, qui était considéré comme le meilleur espoir en Amérique du Nord depuis le début de la saison, est devenu le huitième Américain à être sélectionné au premier rang et le premier depuis Auston Matthews, en 2016.

Mesurant cinq pieds 10 pouces et pesant 171 livres, Hughes a fait la pluie et le beau temps cette année avec le Programme de développement de l’équipe nationale américaine, récoltant 34 buts et 112 points en 50 parties. Il a établi des records lors de son passage de deux saisons dans le programme avec 154 aides et 228 points.

Hughes a connu une année bien remplie avec les États-Unis au niveau international, amassant d’abord quatre points en quatre matchs au Championnat mondial de hockey junior. Le joueur de centre a ajouté neuf buts et 20 points en sept parties lors du Championnat mondial des moins de 18 ans avant d’inscrire trois points en sept sorties au Championnat mondial de hockey.

Son père Jim a été le directeur du développement des joueurs des Maple Leafs de Toronto, de 2009 à 2015. Son frère Quinn a été sélectionné par les Canucks de Vancouver, en 2018.

Les Devils ont gagné la loterie du repêchage pour une deuxième fois en trois ans. Ils s’étaient servis de leur premier choix au total pour sélectionner le Suisse Nico Hischier, en 2017.

La formation du New Jersey a terminé la saison 2018-19 au 15e échelon de l’Association Est avec 72 points, à 26 d’une place en séries éliminatoires.