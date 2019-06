Pluie de records aux Championnats de la Côte Est

Treize records provinciaux sont tombés en fin de semaine aux Championnats de la Côte Est, qui coïncidait cette année avec les Championnats provinciaux en plein air et les Championnats provinciaux du programme Cours, Saute, Lance et Roule.

Paul Gautier a toutefois été, et de loin, la grande vedette du week-end avec pas moins de six marques provinciales chez les hommes âgés entre 55 et 59 ans.

L’athlète de Saint-Jean a d’abord pulvérisé l’ancien record de 9,59 m au lancer du poids appartenant à Calvin McDonald depuis 2013 avec un jet de 13,41 m.

Le record de 31,58 m de McDonald au lancer du disque a également été massacré par Gautier, qui y est allé d’un jet de 41 mètres.

Gautier a fait subir le même traitement au record du lancer du marteau avec un tir de 14,76 m, soit presque le double de l’ancienne marque de 7,87 m datant de 2015 et étant la propriété de Mike Robinson.

Robinson a aussi vu sa marque de 20,13 m au lancer du marteau être améliorée par plus de 16 m par Gautier qui y est allé d’un élan de 36,25 m.

Ce même Mike Robinson a également été dépossédé de son record au lancer du javelot (37,72 m), alors que Gautier a réussi un tir de 38,95 m. Enfin, Gautier a réalisé un sixième record en obtenant 2959 au pentathlon (total des épreuves de tirs).

Sharon Peabody, elle aussi de Saint-Jean, a enregistré des nouveaux records au 80 m haies et au lancer du poids chez les femmes âgées de 60 à 64 ans.

Peabody, qui a remporté un total de cinq épreuves en fin de semaine, a franchi les 80 m haies en 24,49 s, soit près de quatre secondes de mieux que son ancienne marque de 28,15 s établie le mois dernier. Au lancer du poids, son jet de 8,66 m achemine aux oubliettes le record de 7,95 de Monica Hitchcock.

Le coureur de demi-fond Bruce Rosvall, de Fredericton, a de son côté brisé les marques du 400 m (59,13 s) et du 800 m (2min15s,43 s) chez les hommes âgés de 55 à 59 ans. Ces deux marques étaient déjà sa propriété depuis l’an dernier.

Alex Coffin, de Saint-Jean, a établi un nouveau record au 5000 m chez les hommes de 50 à 54 ans avec un chrono de 17min43s,04 s. L’ancienne marque appartenait à Paul Thibodeau qui, en 2015, avait réalisé un temps de 18min35s,79s.

Au décathlon, Andrew Justason a réalisé un nouveau record chez les hommes âgés de 45 à 49 ans avec un total de 4177 points.

Enfin, toujours au décathlon, Max Mazerolle, du club d’athlétisme du Sud-Est, a brisé la marque chez les hommes de moins de 18 ans avec une récolte de 4998 points, soit plus de 1000 points que l’ancien record de 3895 points enregistrés en 2017 par Michael Mitton.

Tous les résultats des autres épreuves sont disponibles sur le site web d’Athlétisme Nouveau-Brunswick (anb.ca).