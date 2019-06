Jeux de l’Acadie: un musée et 40 ans de souvenirs

Les organisateurs de la 40e Finale des Jeux de l’Acadie avaient promis de souligner cet anniversaire notable de différentes et agréables façons.

L’aménagement d’un musée à la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault permet certes de sortir du cadre sportif et festif de l’événement et surtout de revivre les 40 années d’histoires des Jeux de l’Acadie.

L’endroit offre aux visiteurs une panoplie d’objets souvenirs qui sauront certainement plaire aux participants et aux habitués des Jeux de l’Acadie.

Épinglettes, albums souvenirs, logos, chandails d’anciennes délégations, photographies d’hier à aujourd’hui et revue de presse, rien ne semble avoir échappé au gardien du grenier à souvenirs des Jeux de l’Acadie.

Dès leur arrivée au musée, les visiteurs auront tôt fait de croiser Onésiphore le castor, qui était la mascotte des Jeux de l’Acadie au cours des années 1980.

Loin d’être un chef-d’œuvre en son genre, la mascotte heureusement disparue en 1989 au profit d’Acajoux confirme le fait que les Jeux ont bel et bien évolué au fil des ans.

À l’entrée du musée, les visiteurs peuvent également visionner sur un grand écran des images d’archives qui relatent les 40 années d’existence des Jeux.

Les plus jeunes peuvent quant à eux s’amuser durant leur visite en participant à une chasse au trésor qui permet de gagner quelques prix de présence intéressants.

Pierre Morin est l’un de ceux qui ont a apprécié parcourir les allées du petit musée des Jeux de l’Acadie. En fait il se sent pratiquement chez lui…

Il faut dire que l’ancien athlète en handball de l’édition 1980 des Jeux de l’Acadie est par la suite devenu chef de mission de la délégation Madawaska-Victoria, directeur de la polyvalente Thomas-Albert et vice-président du comité organisateur des Jeux de l’Acadie de 2019.

«Les Jeux de l’Acadie ont pris de l’ampleur depuis sa première édition. Le nombre d’athlètes et de disciplines a doublé et plusieurs volets à vocation culturelle et artistique se sont ajoutés», a-t-il raconté.