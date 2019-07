Toute une saison pour Place des Jeunes

De gauche à droite: Jonathan Carrier (entraîneur-chef), Anthony Savoie, Samuel Arseneault, Jacob Chiasson, Danick Vienneau, Justin Thériault, Olivier Godin, Zachary Chamberlain (à genoux), Antoni LeBlanc, Justin Lanteigne, Olivier Fongémie, Olivier Authier et Samuel Chiasson (entraîneur adjoint). – Gracieuseté

Grands favoris pour tout rafler en volleyball masculin aux Jeux de l’Acadie, les représentants de l’école Place des Jeunes de Bathurst ont dû se buter à la magie de l’école régionale de Baie-Sainte-Anne. Cela dit, ils peuvent néanmoins s’enorgueillir d’avoir connu une saison 2019 hors de l’ordinaire.

En 68 rencontres, tournois y compris, ces élèves de 6e à 8e année de Place des Jeunes ont remporté 62 duels. En 11 tournois, ils ont été couronnés à sept reprises, en plus de subir deux fois la défaite en finale et terminer une fois avec le bronze.

Parmi ces tournois, notons la médaille d’or acquise lors de la Middle School Cup de Moncton en mai. Un tournoi qui avait eu pour effet de placer les protégés de l’entraîneur Jonathan Carrier comme les grands favoris pour les Jeux de l’Acadie.

«C’est sûr que les gars sont déçus, mais un tournoi demeure un tournoi», révèle Carrier, qui était loin de s’attendre à une telle saison de la part de son équipe.

«Je savais que nous serions compétitifs, mais je ne savais pas que nous allions avoir autant de succès. C’est pendant la saison scolaire que j’ai réalisé que j’avais un groupe spécial», mentionne Carrier.

«Notre grande force, je dirais que c’était la chimie entre les gars et leur constance. Ils ont rarement disputé un mauvais match. Aussi, nous étions probablement la meilleure équipe au service de la province. Et j’avais aussi la chance de compter sur deux excellents passeurs. En 13 ans, c’est probablement la meilleure paire de passeurs que j’ai eu la chance de diriger», ajoute Jonathan Carrier, qui consacrera désormais ses efforts avec les formations masculines U14 et junior de l’école Sainte-Anne de Fredericton.