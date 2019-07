Athlétisme: le N.-B. se démarque aux Championnats canadiens

Vingt-quatre épreuves, vingt-quatre podium.

Les six athlètes du Nouveau-Brunswick qui ont pris part aux Championnats canadiens des maîtres, en fin de semaine, en ont mis plein la vue au Stade d’athlétisme Richard-Garneau de Sainte-Thérèse.

À eux six, Heather LeBlanc, Paul Gautier, Bruce Rosvall, David Blackwood, Robert Jackson et Dean Strowbridge ont mis la main sur 15 médailles d’or, cinq d’argent et quatre de bronze. Ajoutez à cela huit records provinciaux (voir tableau).

En fait, ça aurait dû être 27 médailles, mais Robert Jackson (60-64 ans) s’est blessé à une cheville pendant sa course de 10 000m, épreuve qu’il a d’ailleurs remporté.

«Mon plan était aussi de prendre part aux épreuves de 5000m et 1500m, mais je me suis blessé à une cheville au 6e kilomètre de mon 10 000m», révèle Jackson.

«Je pouvais à peine marcher vers ma voiture après la course et c’était encore pire le lendemain matin. J’ai donc dû abandonner l’idée de courir les deux autres épreuves. J’étais très déçu. Mais au moins, j’ai obtenu l’or au 10 000m», ajoute le coureur de Fredericton

Imaginez combien de médailles nos vétérans auraient récolté s’il avait fallu que Patty Blanchard, Monica Hitchcock, Rebecca Lagacé, Sharon Peabody, Yvan Pelletier, Raymond Caissie, David Jefferson, Frank Kelly, Alex Coffin, Carol Lepage, Andrew Justason, Mike Robertson et Calvin McDonald fassent eux aussi le voyage.

Heather LeBlanc et Paul Gautier ont été les plus productifs avec respectivement six et huit podiums.

LeBlanc, qui s’exécutait chez les femmes âgées de 55 à 59 ans, a été parfaite avec six médailles d’or en six épreuves, tout en brisant quatre records provinciaux qui étaient déjà sa propriété.

Elle a ainsi amélioré ses marques au pentathlon des lancers, au lancer du disque, au lancer du javelot et au lancer du marteau.

«Ç’a beaucoup mieux été que je ne me l’étais imaginé, dit-elle. J’étais venue ici avec l’objectif de gagner quelques médailles, mais pas plus. Ç’a vraiment été un belle fin de semaine. Il faisait très chaud, mais je suis très contente des résultats.»

Ce qui impressionne dans le cas de LeBlanc, c’est qu’elle ait réussi ses exploits à 58 ans, alors que dans les groupes d’âge, les records sont habituellement réalisés lors de la première année d’éligibilité.

«Je me sens en meilleure forme aujourd’hui que je ne l’étais il y a trois ans, donne en guise d’explication l’athlète de Memramcook. Même que je dirais que je continue de m’améliorer», ajoute-t-elle.

Gautier (50-54 ans), lui, a complété sa fin de semaine de travail avec quatre médailles d’or, deux d’argent et une de bronze. Une belle récolte pour le spécialiste des lancers de Rothesay.

David Blackwood (70-74 ans), de Saint-Jean, n’est pas en reste avec un podium d’or, deux d’argent et trois de bronze, en plus de deux marques provinciales.

Le vétéran s’est ainsi farci le record de Leroy Washburn au lancer du javelot, de même que celui de Dennis Furlong au 1500m.

Bruce Rosvall (55-59 ans), de Rothesay, a lui aussi connu tout un week-end avec deux médailles d’or et une d’argent, le tout saupoudré de deux records provinciaux au 400m et au 800m.

Mentionnons enfin la médaille d’argent de Dean Strowbridge (45-49 ans), de Saint-Jean, au 5000m.

Heather LeBlanc (femmes, 55-59 ans)

Pentathlon des lancers – or, *2364 pts (2339 pts, 2018)

Lancer du disque – or, 20,72m

Lancer du disque – *27,41m au pentathlon (21,06m, 2017)

Lancer du javelot – or, *18,21m (17,70m, 2018)

Lancer du marteau 3 kg – or, *24,27m (23,23m, 2018)

Lancer du marteau 7,6 kg – or, 7,29m

Lancer du poids – or, 7,64m

Paul Gautier (hommes, 50-54 ans)

Lancer du javelot – argent, 37,68m

Lancer du marteau 11,34 kg – or, 15,01m

Lancer du marteau 6 kg – or, 24,27m

Lancer du disque – argent, 40,01m

Lancer du poids – or, 12,94m

Saut en longueur – bronze, 3,88m

Pentathlon des lancers – or, 3329 pts

David Blackwood (hommes, 70-74 ans)

Lancer du disque – bronze, 22,39m

Lancer du javelot – argent, *30,63m (28,64m, 2007)

Saut en longueur – or, 3,46m

100m – bronze, 16,58s

200m – bronze, 35,50s

1500m – argent, *7m21,53s (7m48s76c, 2016)

Bruce Rosvall (hommes, 55-59 ans)

200m – or, 26,76s

400m – or, *56,23s (59,37s, 2018)

800m – argent, *2m15,17s (2m17,81s, 2019)

Robert Jackson (hommes, 60-65 ans)

10 000m – or, 40m03,80s

Dean Strowbridge (hommes, 45-49 ans)

5000m – argent, 16m53,91s

* – Nouveau record provincial (ancienne marque, année)