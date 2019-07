Golf: Richardson mène aux championnats provinciaux

Profitant d’une avance quasi insurmontable de huit coups devant sa plus proche rivale après deux rondes, Leanne Richardson fait cavalière seule aux 85es Championnats provinciaux de golf féminin qui sont présentés au club de golf Pokemouche.

La golfeuse du club Country Meadows d’Indian Mountain, qui avait ramené une première carte de 73 (+1), dimanche, a fait encore mieux lundi avec un total de 71 coups (-1). Régulière comme une montre suisse, Richardson a réussi un oiselet au 5e trou et la normal dans les 17 autres trous. Elle avait également enregistré 17 normales la veille, en plus d’un boguey au 12e trou.

Richardson totalise donc 144 coups après deux rondes, soit huit coups de moins que Kathy Grebenc, du club Gowan Brae de Bathurst. Grebenc a réussi des rondes de 77 (+5) et 75 (+3) pour un total de 152 coups (+8). Lundi, Grebenc a réussi 15 normales et trois bogueys (9e, 12e et 13e trous).

Pam Cossey, du club Rockwood Park de Saint-Jean, suit en troisième place à seulement un coup de Grebenc. Cossey a ramené des cartes de 78 (+6) et 75 (+3) après deux rondes pour un total de 153 coups (+9).

Loin derrière, Mary Walton-Rossignol, du club de Fredericton, occupe le quatrième échelon avec 162 coups (+18). Au sixième rang, on retrouve trois golfeurs, soit Andréa Boucher, du club de Moncton, Molly MacDermaid, du Gowan Brae, et Julie Gauvin, du club Fox Creek de Dieppe, avec 163 coups (+19).

Au niveau local, Raymonde Boudreau est la meilleure représentante du club de Pokemouche avec une 12e place (167, +23).

Richardson, Grebenc et Cossey occupent également la tête pour le championnat senior (50 ans et plus).

Dans la division super-senior (60 ans et plus), Grebenc est en tête devant Cossey et Walton-Rossignol.

La troisième et dernière ronde sera présentée mardi matin.