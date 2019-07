La course, en bref

Fredericton: Boily en tête du triathlon

Cédric Boily a triomphé au Triathlon Duncan Hadley de Fredericton, dimanche.

Le triathlète de Moncton a complété l’épreuve en 1h6min53s pour devancer Lee Roy, de Bathurst, auteur d’un chrono de 1h8min31s.

Chris Watson, de Rothesay, complète le podium en 1h10min15s.

Le top-10 masculin, fort relevé, est complété de Vincent Légère, de Dieppe (1h11min34s), Carl Ripley, de Lutes Mountain (1h13min47s), Stephen Handel, de Dieppe (1h13min51s), Ben Tremblay, de Fredericton (1h14min18s), Andrew Buzzell, de Fredericton (1h14min51s), Satish Punna, de Moncton (1h16min10s), et Bill Lane, de Moncton (1h16min10s).

Chez les dames, Rebecca Dolson-Edge, de Richibucto, s’est imposée en 1h16min59s.

Elle a devancé au fil d’arrivée Laura Richard (1h20min41s) et Donna Trites (1h21min31s), toutes deux de la capitale provinciale.

Le top 7 féminin est complété de Carolyn Peppin, de Fredericton (1h23min23s), Elizabeth Seiffert, de Hanwell (1h24min47s), Catherine Savary, de Bathurst (1h25min1s), et Josée Melanson, de Shediac Cape (1h25min22s).

Dans l’épreuve du sprint par équipe, les Young Docs, composés du nageur Matthew Vandenberg, du cycliste Justin Parker et du coureur Charles Smith, l’ont emporté en 1h16min35s.

Les Young Docs ont devancé les Steeves (Kaleb et Amanda) qui ont terminé en 1h43min32s. L’équipe No Pain All Gains No Cane (Jon Cassidy, Gillian Raeburn et Tyler Raeburn) ont pris le troisième rang en 1h43min32s.

Endurance: Shelley Doucet au 2e rang

Shelley Doucet a pris la deuxième place à la course d’endurance de Loon Mountain, dans l’État du New Hampshire, dimanche.

L’athlète de Quispamsis a complété les 10,62 km (avec un dénivelé d’environ 1 km) en 1h4min55s. Elle a terminé à seulement 54 secondes de la gagnante Rena Schwartz (1h4min1s). Plus de 600 femmes ont pris le départ.

L’an dernier, Doucet avait pris le cinquième échelon à cette même compétition.

Sinister 7: Burrows en 6e place

Reid Burrows, de Grand Bay-Westfield, a pris le sixième rang lors de la course d’endurance Sinister 7, une épreuve de sentier de 160 km présentée en fin de semaine à Bellevue, en Alberta.

Burrows a complété la distance en 23h10min56s.

C’est l’Albertain Scott Cooper qui a triomphé en 18h8min59s.