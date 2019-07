Leanne Richardson distance ses rivales à Pokemouche

Leanne Richardson était carrément dans une classe à part, cette semaine, à Pokemouche, où étaient présentés jusqu’à mardi les Championnats provinciaux de golf féminin. La golfeuse du club Country Meadows d’Indian Mountain a devancé ses deux plus proches poursuivantes par 13 coups pour s’emparer à la fois du titre amateur et du titre senior (50 ans et plus).

Richardson a complété les trois rondes avec un total de 221 coups, soit cinq coups au-dessus de la normale.

Régulière comme pas une, Richardson a terminé sa semaine de travail avec un oiselet, obtenu lundi au trou numéro 5, 47 normales et six bogueys, dont cinq mardi.

Kathy Grebenc, du club Gowan Brae de Bathurst, et Pam Cossey, du club Rockwood Park de Saint-Jean, ont présenté des fiches identiques de 234 coups, 18 au-dessus de la normale.

Le top-5 est complété de la jeune Julie Gauvin, du club Fox Creek de Dieppe (+22), et de Molly MacDermaid, du Gowan Brae (+29). C’est d’ailleurs Gauvin qui a disputé la meilleure ronde, mardi, avec un pointage de 75, trois au-dessus de la normale.

Sur la scène locale, Jacinthe Cormier et Raymonde Boudreau ont été les deux meilleures représentantes de Golf Pokemouche avec une 12e place, toutes deux à +36.

Par ailleurs, Leanne Richardson, Kathy Grebenc et Pam Cossey s’emparent également des trois premières places dans la catégorie senior.

Chez les super seniors, la palme va à Grebenc qui a devancé dans l’ordre Mary Walton-Rossignol, du club de Fredericton (+32), ainsi que Jacinthe Cormier et Raymonde Boudreau, du club Pokemouche (+36), à égalité au troisième rang.

Plus de 80 joueuses ont pris part au tournoi.