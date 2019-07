Golf: François Hébert prend les devants à Edmundston

François Hébert a ramené une carte de 70, trois coups sous la normale, pour prendre les devants après une ronde au Championnat de golf amateur masculin présenté jusqu’à samedi au club Fraser d’Edmundston.

Hébert, qui représente le club de Memramcook, a complété sa ronde avec six oiselets (3e, 4e, 5e, 8e, 9e, 10e), neuf normales et trois bogueys (1er, 6e, 15e). Il a réussi cinq de ses six oiselets entre les 3e et 10e trous.

L’Acadien a été particulièrement efficace sur les normales 5 avec quatre oiselets en cinq trous.

Michel Landry, du club de Fredericton, et Calvin Ross, du club Kingswood de Hanwell, ne sont toutefois qu’à un seul coup de Hébert. Les deux joueurs ont réalisé une ronde identique de 71, deux coups sous la normale.

Landry y est allé de cinq oiselets (4e, 5e, 9e, 10e, 16e), 10 normales et trois bogueys (3e, 7e, 8e). Ross, lui, a enregistré six oiselets (3e, 4e, 5e, 9e, 10e, 11e), huit normales et quatre bogueys (2e, 6e, 13e, 18e).

En quatrième position, à -1 (72), on retrouve le vétéran Darren Roach, du club The Riverside de Rothesay.

Roach a réussi un aigle au 10e, un oiselet au 9e, un double boguey au 7e et 15 normales.

Trois joueurs ont joué la normale (73), soit Danek Hadley, du club Gowan Brae, Daniel Kirby, du club Covered Bridge de Hartland, et Stu Musgrave, du club Country Meadows d’Indian Mountain.

Darren MacPherson, du club Restigouche, Edward Reevey, du club The Riverside, et Peter Wedge, membre d’or de Golf Nouveau-Brunswick, complètent le top-10. Ils ont ramené une carte de 75, deux coups au-dessus de la normale.

Alexandre Bélanger, Bastien Nadeau et Alain Plourde ont été les meilleurs joueurs du club Fraser avec une ronde de 77 (+4). Ils se trouvent pour l’instant à égalité avec cinq autres joueurs en 12e place, dont Simon Richard, du club Royal Oaks de Moncton, et Félix Boucher, du club Fox Creek de Dieppe.