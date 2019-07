Du golf quasi parfait pour Michel Landry

Michel Landry avait besoin d’une ronde quasi parfaite s’il voulait espérer remporter le Championnat de golf amateur masculin du Nouveau-Brunswick, dimanche, au Club Fraser d’Edmundston. Après tout, la commande était lourde devant lui…

Le joueur de Fredericton a répondu au défi par une performance presque sans faille après un premier trou plus difficile et il a remporté un troisième titre en carrière grâce à une ronde magistrale de 68.

Landry a fait fi des orages, de la pluie, de la chaleur et de l’humidité et a accumulé 282 (moins-10) durant les quatre rondes du week-end, pour devancer Calvin Ross, de Kingwoods, par un seul coup ainsi que Darren Roach, de Riverside, par quatre coups.

L’exploit de l’Acadien est d’autant plus méritoire du fait qu’il a commencé la journée avec un retard de cinq coups sur le meneur Roach et de trois sur son plus proche poursuivant, Calvin Ross.

Mais cet écart allait fondre comme neige au soleil grâce à du jeu inspiré du futur champion.

Michel Landry pose fièrement avec le trophée de champion amateur de golf du Nouveau-Brunswick et la plaque des champions. – Gracieuseté

Après avoir sauvé de justesse la normale au premier trou, Landry a été aussi régulier qu’un métronome, en atteignant le vert des 17 trous suivants en coups réglementaires ou mieux.

Il a notamment réalisé des oiselets aux 5e et 6e verts avant d’y aller d’un aigle au 9e, ce qui lui a donné un premier neuf de 33.

Pendant ce temps, Roach multipliait les erreurs et collectionnait les bogueys, dont un qui a fait très mal sur une normale 3 de 185 verges au 8e départ.

Quand Landry a calé son roulé pour un oiselet au 13e, il n’a plus eu besoin de regarder derrière lui.

Bastien Nadeau, du club local, a aussi connu une excellente journée avec un score de 69, lui permettant de terminer la compétition au cinquième rang, avec un cumulatif de plus-1 (293).

Dimanche, il a réussi un aigle au 9e, des oiselets au 10e, au 15e et au 17e, mais un boguey au 16e. Il avait joué 77, 74 et 73 depuis jeudi.

François Hébert, du club de Memramcook (16e, plus-11), Darren MacPherson, du club Restigouche (17e, plus-12), Alain Plourde, du club hôte (21e, plus-15) et Alexandre Bélanger, aussi de Fraser (24e, plus-21) ont terminé dans le top-25.

Un total de 49 golfeurs ont pris part à la compétition.