Athlétisme: Erni Vringer ne déçoit pas

Une série de championnats d’athlétisme ont eu lieu à Moncton, en fin de semaine dernière, sous la bannière du Championnat Atlantique d’athlétisme Subway 2019.

C’était un lundi calme après une fin de semaine bien remplie pour la jeune Erin Vringer, qui s’est classée première au 1200 m femmes sous 16 ans.

La jeune de Saint-Jean a également terminé première au 800 m et au 1500 m à obstacles dans sa catégorie d’âge.

«Je suis très contente de mes résultats, je pense que c’était trois courses solides et ça m’a donné de la confiance pour le Championnat de la légion en août», dit la jeune athlète en entrevue.

Vringer est redoutable sur la piste, selon la directrice d’Athlétisme NB, Stéphanie Doiron. Elle a battu son propre record au 1200 m. «Elle est très forte, ce n’est pas la première fois qu’elle bat son record.»

«Je me suis beaucoup entraînée en préparation pour ce championnat. Je voulais faire trois épreuves solides et je suis très contente d’avoir dépassé mon propre record. C’était un bonus, mais je faisais simplement mon programme d’entraînement régulier avec mon coach pour être préparée», explique Erin Vringer.

Elle était talonnée de son adversaire Cara MacDonald, de la Nouvelle-Écosse, qui est arrivée deux secondes après le temps de 2min15s d’Erin au 800 m. «C’était une coureuse vraiment forte, j’étais fière d’avoir eu une bonne compétition», dit cette dernière.

Shelby MacIsaac, du club d’Athlétisme Sud-Est, s’est aussi démarquée aux épreuves de 100 m, 200 m et 400 m dans les U-18.

«On s’entraîne depuis le début de l’été pour le Championnat de la Légion. C’est l’un des plus gros rendez-vous de la saison. Je m’entraîne quatre fois par semaine en plus du gym», explique la jeune coureuse.

Loin de s’asseoir sur ses lauriers, MacIsaac garde les yeux sur son record personnel.

«J’étais contente de mon résultat, mais j’aurais pu faire mieux. Mon record personnel est environ une seconde de moins que ce que j’ai fait en fin de semaine. Je n’ai pas atteint mon record, mais j’espère le dépasser au championnat national.»

Dans la tranche d’âge des maîtres (35+), Marwen Ghali faisait son retour à l’athlétisme, un sport qu’il n’avait pas pratiqué depuis belle lurette, mais qui lui a souri samedi.

Il a remporté la finale du 100 m de sa catégorie en 13,02 secondes.

«Je me suis entraîné avec mon coach Peter Stewart à trois séances par semaine depuis trois mois. Ça faisait des années que je n’avais pas fait d’athlétisme compétitif. C’est un retour pour moi, et ça me motive de retrouver cette sensation, l’adrénaline et tout», dit l’homme d’origine tunisienne en entrevue.

Malgré ses bons résultats, l’athlète n’a pas encore songé à sa prochaine étape.

«L’athlétisme, pour moi, c’est un mode de vie. Je me sens bien quand je suis sur la piste, et je reste en contact avec des gens qui sont super sympa. Je n’ai pas trop pensé aux objectifs à long terme, mais je préfère vivre au jour le jour.»