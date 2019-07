Patty Blanchard toujours aussi passionnée par la course

Patty Blanchard tentera de décrocher deux autres podiums internationaux, cette fin de semaine à Toronto. Elle sera parmi les favorites du 1500 m et du 5000 m des Championnats des maîtres de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et des Caraïbes.

Âgée de 61 ans, Patty Blanchard est aussi motivée que jamais à monter sur la plus haute marche du podium chaque fois qu’elle franchit la ligne de départ d’une course. Ce week-end, elle affrontera les meilleures coureuses âgées de 60 à 64 ans de l’Amérique du Nord sur la piste du Varsity Statium, au centre-ville de Toronto.

Avec son temps de classement de 20min32s, Patty Blanchard est la favorite au 5000 m, samedi. Sa rivale la plus près, Thérèse Hérard, âgée de 62 ans du Québec, a réussi un chrono de 21min11s depuis son 60e anniversaire.

L’Acadienne tentera de remporter l’or au 5000 m en économisant autant d’énergie que possible. Le lendemain, dans le 1500 m, la compétition sera plus féroce. Elle affrontera notamment l’Américaine Susan Lynn Cooke, coureuse âgée de 60 ans qui a obtenu un temps de 5min17s cette année. Il s’agit d’une seconde de mieux que le record national de Patty Blanchard, établie en 2018 en Colombie-Britannique.

«Il a une coureuse, en particulier, une nouvelle âgée de 60 ans, qui a couru un temps que je ne serais pas capable de courir. Mais dans des championnats, ce sont des courses plus tactiques. On n’essaie pas nécessairement de courir le plus rapidement possible, mais de traverser la ligne d’arrivée en premier. Souvent, le départ est lent, puis c’est une question de qui a le meilleur kick à la fin.»

La préparation de la coureuse acadienne ne s’est pas déroulée de façon optimale, avoue-t-elle. Elle a tout de même réussi à faire trois courses sur route – un 5km, un 8 km et un 10 km –, ainsi qu’une course sur piste afin d’être aussi prête que possible mentalement et physiquement pour les championnats de ce week-end.

Bien que sa liste d’accomplissements et de records soit longue, Patty Blanchard demeure aussi passionnée que jamais de son sport.

«À la base, j’adore le sentiment de courir. Le fait d’avoir des objectifs et un plan de préparation pour une grande course, ça ajoute une autre dimension d’anticipation et de plaisir. Et puis une fois à la compétition, on a l’occasion de rencontrer et côtoyer des personnes qui partagent notre joie de courir et de compétitionner. On ne se fatigue jamais vraiment de quelque chose comme ça.»

Elle ajoute qu’avec chaque année qui passe, elle est de plus en plus reconnaissante que son corps lui permette de pratiquer un sport à un haut niveau.

«Je ne regarde pas trop loin, et je vois des femmes âgées de 61 ans qui ont des remplacements de hanche ou de genoux. Pour moi, c’est tellement un cadeau que mon corps me fait de me permettre de courir. En courant, je me sens comme une jeune. Je me sens pleine de vie.»

La coureuse acadienne a l’intention de retourner à Toronto en 2020 pour les Championnats du monde des maîtres d’athlétisme. Ils auront lieu sur la même piste que la compétition de cette fin de semaine.

Le départ du 5000 m de Patty Blanchard est prévu samedi à 9h. Le 1500 m aura lieu le lendemain, à 14h12.

Le conjoint de Patty Blanchard, Marc Beaudoin, sera également de la partie. Il sera sur la ligne de départ du 5000 m, samedi matin, et du 8 km cross-country, dimanche matin.