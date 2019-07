Volleyball: la Péninsule bien représentée à la Coupe Canada

Il y aura de la dynamite, beaucoup de dynamite, en fin de semaine, à la Coupe Canada de volleyball, à l’Université Dalhousie de Halifax. Le talent de la Péninsule acadienne continue d’exploser!

Deux ans seulement après avoir vu quatre de ses représentantes faire partie de l’équipe féminine du Nouveau-Brunswick qui a rapporté une médaille de bronze historique aux Jeux d’été du Canada, le club Dynamite de la Péninsule acadienne envoie pas moins de six joueurs en Nouvelle-Écosse.

D’un côté, Julie-Pier Gauvin et Francis Basque, tous deux de Tracadie, ont réussi à se tailler une place au sein de la formation Atlantique féminine et masculine U-18.

Ensuite, Charlie Benoît, Émilie-Anne Chiasson, Kyana Sivret, du côté des filles, ainsi que Mika Picard, chez les garçons, sont parvenus à s’infiltrer dans la sélection finale des équipes provinciales U-16.

«C’est bien pour un petit club local comme le nôtre», a noté, non sans un brin de fierté dans la voix, l’entraîneur Gilles Arseneau, qui sera entraîneur adjoint de la sélection féminine U-16 néo-brunswickoise. Son équipier chez Dynamite, Luc Picard, occupera un rôle semblable chez les U-16 garçons.

Le pilote calcule que ces représentants ont tous en commun de belles habiletés athlétiques, ce qui leur a permis de se rendre à ce niveau national.

«Ce sont aussi des jeunes qui ont mis du temps à l’entraînement, des jeunes qui sont déterminés. Ils ont tous une discipline personnelle exceptionnelle et, sans vouloir nous vanter, ils sont entourés d’une bonne équipe de parents et d’entraîneurs solides dans le club qui ont su les préparer à faire face à ce genre de compétition. Ces succès n’appartiennent pas à une seule personne», révèle-t-il.

Plusieurs autres athlètes acadiens font partie de cette aventure: Gabrielle Melanson (Fredericton, Atlantique F U-18), Daniel Deschenes (Fredericton, Atlantique M U-18), Brett Boldon (Fredericton, Atlantique M U-18), Guillaume Basque, Samuel Doucet, Kimiko Lepage, Jérémie Paquet, Joël Pitre (Équipe NB U-16 masculin), Jasmine Allain, Annik Boldon, Gabrielle LeClair, Anne Paquette et Pascale Castonguay (Équipe NB U-16 féminin).

Concernant la Coupe Canada, on passe du «point facile» à des retours, à des passes et à des ballons plus précis et plus rapides, du jeu plus physique. Pour ainsi dire, c’est une période d’apprentissage très intense, fait remarquer Luc Picard.

«Ça apprend à identifier où nos joueurs sont rendus dans leur développement personnel et ça les aide à établir un choix de carrière, évalue-t-il. Ils voient à quel point ça devient un sport de haute performance ici. Ils font cette découverte et c’est à eux de déterminer s’ils sont prêts à faire les sacrifices et à y mettre l’effort. Ça leur ouvre les yeux. Notre rôle en tant qu’entraîneur est de les garder motivés, de garder la tête haute et de se remonter, même si le ballon arrive deux fois plus vite.»

Pour Gilles Arseneau, les représentants U-16 du club Dynamite goûteront à une première expérience nationale qui pourrait les mener jusqu’aux prochains Jeux d’été du Canada, dans deux ans, à Niagara, en Ontario. Mais la tâche ne sera pas facile ce week-end. Les filles affronteront les Ontariennes, les Albertaines et la Colombie-Britannique en ronde préliminaire alors que les gars devront s’imposer face aux Albertains et aux Manitobains.

«Ils ont le potentiel pour y arriver. Ils vont avoir un rôle important sur le terrain en fin de semaine. Les filles ont joué un match préparatoire contre le Québec cette semaine et elles ont bien tenu leurs bouts», croit-il.

Julie-Pier Gauvin dans la cour des grandes

Julie-Pier Gauvin, âgée de 16 ans, a réussi un exploit en soi, en assurant sa place dans la formation Atlantique U-18 des filles. Après un camp de sélection très exigeant du 7 au 11 juillet, elle a reçu la bonne nouvelle.

«Je voulais absolument faire l’équipe et j’ai tout donné aux essais. C’est dur pour le corps et les périodes de repos sont très appréciées. C’est plaisant de se retrouver avec des filles de si haut niveau. On est fortes ensemble. On va jouer contre de grosses équipes et notre objectif est d’avoir du plaisir tout en étant compétitives. Je souhaite que ça va m’ouvrir des portes pour aller jouer au niveau collégial ou universitaire», raconte-t-elle entre deux entraînements.

«Ça prouve aussi que nous avons un bon programme chez nous. Dynamite aide à nous préparer pour les prochains niveaux et ça nous pousse à essayer», ajoute-t-elle.

L’horaire des filles sera difficile avec des affrontements contre Colombie-Britannique Selects et le Québec jeudi avant de revenir contre Colombie-Britannique Reds et la Saskatchewan vendredi.

Du côté de Francis Basque, il se dit honoré de faire partie de cette formation Atlantique U-18 masculine. Sauf qu’il n’a pas vraiment le temps de l’apprécier pleinement, avec tous les entraînements et les sessions de formation qu’il suit depuis près de deux semaines.

«On n’a pas beaucoup de temps pour relaxer, avoue-t-il en riant. C’est agréable de pouvoir représenter ta province et surtout ta région à cette compétition. Le jeu est beaucoup plus rapide. Heureusement, nos entraîneurs à Tracadie nous avaient bien préparés.»

Basque se rend compte à quel point il aime ce sport. Il se rend compte aussi que le talent ne suffit pas pour dominer. Il faut également beaucoup de travail et d’entraînements.

«On joue chaque jour pendant une heure à 90 minutes avec des professionnels. Ça nous prépare bien. Je parle avec eux et c’est vraiment intéressant. Mon coach a joué en Europe et j’aime ça quand il en parle. J’apprends beaucoup», indique-t-il.

Un tremplin absent pour les garçons

La Coupe Canada de volleyball est un tournoi autant physique que mental. Pour les joueurs du Nouveau-Brunswick, c’est le moment d’évaluer leur progression par rapport aux meilleurs joueurs de la relève du reste du pays. Mais c’est aussi la fin d’un beau parcours pour certains jeunes volleyeurs acadiens au beau potentiel.

Constatation: s’il existe des possibilités de carrières intéressantes pour les jeunes filles acadiennes et francophones, c’est quasiment le néant pour les garçons, dénonce Luc Picard.

«C’est une mégafaiblesse comparativement à ce qui se fait au Québec, continue Luc Picard. Notre défi est ce manque de possibilités de jouer à un haut niveau chez les garçons. On ne voit pas ce problème chez les filles. Elles ont l’Université de Moncton ou encore l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, où elles peuvent jouer en français. Pour les gars, soit ils s’exilent aux niveaux collégial ou universitaire au Québec, soit ils acceptent de jouer pour un établissement anglophone dans les Maritimes.»

Le pilote fait part que les garçons n’ont que très peu d’options devant eux après les Jeux de l’Acadie et une carrière interscolaire. Sans possibilités de continuer, on perd ainsi de beaux talents, déplore Picard.

«J’ai posé la question à Francis Basque (membre de l’équipe Atlantique U-18) sur ce qu’il fera après la Coupe Canada et il ne le sait pas. Mon fils Jacob a vécu le même dilemme. Il serait bon d’établir un programme de compétition postsecondaire francophone avec l’Université de Moncton, des universités de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ainsi que quelques collèges communautaires francophones», suggère-t-il.

Francis Basque regrette de ne pas avoir accès à un programme de volleyball postsecondaire en français près de chez lui. L’option la plus intéressante qui s’offre à lui est l’Université Sainte-Anne.

«Je veux faire mes cours préparatoires en médecine et j’aimerais trouver un endroit avec une équipe de volleyball. Il y a à Fredericton et à l’Université Dalhousie, mais c’est en anglais. Au Québec, j’aurais pu aller au cégep de Limoilou, mais il aurait fallu que je refasse ma 12e année là-bas. C’est plus difficile de trouver.» – RF